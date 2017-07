Morren 3 mozos a causa dun Spinner desbocado

Tarde tráxica a acontecida no día de onte na vila de Muros, onde 3 rapaces de entre 21 e 23 anos morrían a consecuencia do impacto dun fidget spinner que saiu desbocado das mans dun deles cando tentaban conseguir a máxima velocidade do aparello xiratorio.

Fidget Spinner | Fonte: temposgalegos.net

Os rapaces que se atopaban dandolle velocidade ao spinner mentres un deles o suxeitaba recibiron o impacto brutal e consecutivo do xoguete nas súas cabezas deixando a dous deles sen vida no momento e o terceiro que falecía na ambulancia de camiño ao hospital.

O fidget spinner, un aparello ata o de agora considerado como reductor do estrés, cóbrase as súas 3 primeiras mortes e abre un debate na sociedade sobre a seguridade dos mesmos en mans de persoas non cualificadas para o seu manexo.

Desde a Xunta de Galiza afirman que estudaran a fondo este e caso e proporán ao Parlamento Galego a introdución dunha licencia de uso deste xoguete para os menores de 25 anos, así como a contratación de pólizas de responsabilidade civil aos donos dos spinners.