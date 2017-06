Galicia, terceira comunidade máis emprendedora no sector bio

Galicia sitúase como a terceira comunidade autónoma máis emprendedora no sector bio. Así se desprende dos datos do Informe Biotech 2015, presentado en Santiago de Compostela no BioSpeed Dating 2017.

En concreto, "case a metade das empresas galegas de biotecnoloxía naceron no últimos cinco anos" e os datos "mostran o potencial e o rápido crecemento do sector" en Galicia, segundo destacou Patricia Argerey, directora da Axencia Galega de Innovación.

O sector emprega a máis de 2.100 persoas e en 2014 xerou uns ingresos de 217 millóns de euros. De 2011 a 2014 estes ingresos creceron un 27,7%.

A biotecnoloxía xera ao redor do 38% das publicacións científicas de Galicia e un terzo das empresas bio son spin-off das Universidades e Fundacións Sanitarias. Así mesmo, a comunidade investiu en I+D biotecnolóxica 64,5 millóns de euros en 2014.

Ao redor de 40 axentes protagonistas dos sectores biotecnológico e da saúde de Galicia citáronse en BioSpeed Dating 2017. Alí, a presidenta do Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia (Bioga), Carme Pampín destacou que este tipo de citas incentivan "a necesidade de atopar a media laranxa", apostando pola colaboración entre sectores como vía para facer da biotecnoloxía protagonista no novo modelo produtivo de Galicia.