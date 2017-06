Navantia reestrutura os órganos de dirección para lograr unha maior competitividade e mellorar os seus resultados

O presidente de Navantia, Esteban García Vilasánchez, propuxo á Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), unha novo organigrama na empresa naval pública, que foi aprobado polo comité de dirección da entidade que preside Pilar Platero.

Cun certo atraso ao inicialmente prometido aos representantes dos traballadores, estimouse a súa presentación para finais de maio ou principios de xuño, a proposta contempla a creación de novos departamentos e tamén a chegada de novos responsables a posto de confianza.

Segundo asegurouse desde a compañía, a través dun comunicado, a nova estrutura "pretende impulsar un maior enfoque de negocio e orientación a resultados" con "unha maior axilidade na toma de decisións, para que o cumprimento de prazos e compromisos sexa o principal obxectivo en calquera dos niveis".

No caso dos estaleiros da ría de Ferrol esta reorganización supón tamén a marcha do actual director, Julio Martín, que será substituído por Rafael Suárez Pérez, que xa pertencía ao estaleiro ferrolán e que foi o responsable do programa de construción do buque flotel para Pemex no seu parte final.

NOVAS DIRECCIÓNS

Así, se ha decido crear unha Dirección de Operacións e Negocios que integrasen os estaleiros situados na ría de Ferrol, a Baía de Cádiz e en Cartaxena, da que será responsable Gonzalo Mateo-Guerreiro Alcázar, ademais das áreas de negocio de Sistemas, a cargo de Alfredo Gordo Álvarez, e Reparacións, que terá en Álvaro Vela Parodi o seu máximo responsable, así como Navantia Australia, un país que se converteu no principal cliente da empresa española, e será responsabilidade de Donato Martínez Pérez de Vermellas.

Ademais, tamén se creou a Dirección de Enxeñaría e Desenvolvemento de Produto e Procesos, situando ao seu fronte a Francisco Vílchez Rodríguez, co obxectivo de "mellorar o valor engadido de produtos e a cadea de valor", continuando operando a Dirección Comercial e Desenvolvemento de Negocio, a cargo de Sofía Honrubia Checa, que amplía as súas funcións, co desenvolvemento do "Apoio ao Ciclo de Vida e do negocio eólico", mentres que o Centro Tecnolóxico centrará as súas competencias na Innovación, a dixitalización e o Estaleiro 4.0.

Créase tamén unha Dirección Corporativa, con Juan Ramón Lueje Álvarez como responsable, que integra as funcións de Tecnoloxías da Información, Comunicación, Relacións Institucionais, Seguridade Industrial e Servizos Xerais.

A nova Dirección de Estratexia, con Javier Romero Yacobi como director, integra as competencias de Planificación Estratéxica, Investimentos, Servizo de Estudos e as funcións de Control e Riscos Corporativos, mentres que a dirección de Recursos Humanos recae agora en Fernando Ramírez Ruiz e a de Administración e Finanzas, Secretaría do Consello e Auditoría Interna, manteñen as súas principais funcións e será desempeñada por Luís Jesús Romeu Sánchez.