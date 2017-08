Violación de dereitos e vulnerabilidade, a situación da infancia en África

Os nenos e nenas de África son os máis afectados polo círculo de pobreza que envolve grandes rexións do continente. Moitos ven obrigados a deixar a escola e a traballar para axudar economicamente ás súas familias. As nenas, particularmente, sofren unha dobre discriminación por sexo e por idade e teñen que loitar contra estereotipos de xénero que impoñen prácticas que violan os seus dereitos e impídenlles obter unha educación de calidade.

Nenos en Uganda

Actualmente, 58 millóns de nenos e nenas e 69 millóns de adolescentes non van á escola, e entre os que teñen a oportunidade de ter unha educación, moitos sofren problemas adicionais como o acoso escolar, a violencia familiar ou sexual ou, mesmo, a explotación laboral infantil. Esta contorna é altamente prexudicial para os nenos e nenas e afecta a súa dignidade, a súa saúde e o seu desenvolvemento. Actualmente, entre 500 e 1.500 millóns de nenos e nenas son vítimas da violencia cada ano, moitos deles dentro das escolas, e uns 150 millóns de nenas e 73 millóns de nenos sufriron violencia sexual.

O feito de non poder acceder á educación impide o futuro desenvolvemento das comunidades. Ademais, mantén aos pequenos, especialmente ás nenas, ignorantes sobre os seus dereitos e impídelles participar activamente na sociedade civil e nalgunhas das decisións gobernamentais que afectan á súa vida. Sen estudos, tamén se dificulta conseguir un traballo que lles permita obter un mellor futuro persoal e profesional.

Outra violación dos dereitos das nenas que atenta contra o seu dereito á educación é o matrimonio infantil, que trunca a súa capacidade de decidir sobre o seu futuro e prexudica a súa liberdade física. Cada dous segundos unha nena é obrigada a casar, o que quere dicir que o 14% das que vivan en países en desenvolvemento acabarán casadas forzosamente antes de cumprir os 15 anos e se estas tendencias mantéñense, este problema afectará a máis de 140 millóns de nenas en 2020. Ademais de dificultar o seu acceso á educación, o matrimonio infantil faias máis vulnerables a sufrir violencia, abusos e relacións sexuais forzadas.

Esta conxuntura e outros feitos como a falta de servizos médicos e, por tanto, de atención primaria; a mortalidade materna e infantil; o débil acceso a auga potable; as escasas condicións sanitarias e moitos outros provocan que a supervivencia e o desenvolvemento sexan dúas cousas imposibles de conseguir.

Para loitar contra esta realidade, moitas organizacións non gobernamentais (ONG) realizan unha gran diversidade de proxectos durante todo o ano co obxectivo de erradicar problemáticas como a malnutrición, a mutilación xenital feminina, o matrimonio infantil, o embarazo adolescente, a violencia e a discriminación que sofren mulleres e nenas ao redor do mundo.

O apadriñamento é un mecanismo que permite establecer un nexo entre os doadores individuais e os nenos e nenas de países en desenvolvemento e é un dos mecanismos máis transparentes para apoiar á infancia vulnerable, xa que o intercambio de cartas entre ambas as partes, permite ver o desenvolvemento dos proxectos que benefician á súa comunidade.