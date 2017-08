Cristiano Ronaldo indígnase co xuíz por sentalo no banquillo

O periplo xudicial de Cristiano Ronaldo pola presunta fraude á facenda publica rematou no día de onte co astro portugués sentado no banquillo.

Cristiano Ronaldo | Fonte: afp

O feito non lle resultou de agrado ao xogador que reclamou a titularidade ao xuíz que, estupefacto, lle dixo que isto non era un partido e o seu lugar era o banquillo. Foi nese momento que o dianteiro comezou a dicir que falaría con Florentino para que cambiaran ao entrenador porque “iso non podía ser” e que “tiña que vir Zidane”.

Segundo fontes próximas a Rafa Benítez e Carlo Ancelotti indicaron que “por fin alguén se atreve a sentar a Cristiano Ronaldo no banquillo sen que vaia ser cesado por iso”.