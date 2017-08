O BNG alerta do interese das pasteiras lusas por “agudizar a ecualiptización” de Galicia

O discurso de sempre. Non é a Xunta quen pranta eucaliptos no monte,son os propios galegos propietarios do monte. O BNG fala coma se a decisión de prantar eucaliptos fose da Xunta, ou coma se todas as solución estivesen en mans da Xunta, ou coma se os intentos da Xunta de limitar a prantación de eucaliptos ( so nalgunhas zonas) non tropezase con resistencias salvaxes. O discurso do BNG e negar sempre, sempre, as responsabilidades individuais e socias na peste dos eucaliptos e nos incendios. Non hai incendiarios, non hai milleriros de galegos que enchen todo de eucaliptos. Non. A culpa é da Xunta por non ordenar, racionalizar, etc o monte, coma se o monte ne Galicia non fose privado e calquer intento de limitar plantacións non chocase con resistencias salvaxes. A verdade proe.