O SERGAS promete que non haberá cambios de médico ou hospital

“A modificación da Lei é administrativa, non supón ningún cambio para os cidadáns”, prometen antes de concretar que “non haberá cambios de médico nin de hospital”.

Edificio do Sergas | Fonte: xunta.gal

Daquela, porque Sanidade botou andar a reforma en pleno período estival, cando a maioría da poboación está de vacacións?

Unha cuestión que non é baladí. Por exemplo, o período inicial de alegacións a través da Internet remataba a mediados de agosto, coa metade do país na praia. Non foi até o luns, tras múltiples críticas, que a Xunta ampliouno até final de mes.

Por que a Consellería iniciou agora esta reforma? Sanidade leva a traballar tempo no borrador da reforma da lei, responden dende San Caetano, esquivando o fondo da cuestión. Iso si, lembran que “máis tarde comezará o trámite habitual de alegacións e informes que toda tramitación de lei inclúe no seu procedemento”. Ademais sinalan que a reforma non está a tramitar pola vía de urxencia.

O gran titular do Anteproxecto é que se reducen as áreas sanitarias, quedando limitadas a 7, nas cidades, elimando as de O Barco, Monforte, A Mariña e O Salnés. Así, os xerentes destas áreas, que son cargos de libre designación (por exemplo en Santiago a xerente é a curmá do presidente da Xunta) ven ampliado o seu mandato. Por que se reforma o mapa sanitario de Galicia agora? Até o de de agora, Sanidade enarborara o criterio de "utilización óptima dos recursos" e "máis eficiencia" para xustificar o cambio.

Daquela a reforma é por motivos económicos? Cuestionado por GC, o SERGAS elude citar agora o aforro como xustificación. Polo contrario, céntrase en argumentar que se amplían as zonas de segundo nivel, os distritos sanitarios, creando tres onde se suprimen áreas: en Verín, Cee e Barbanza. En opinión de Sanidade, así “reforzase o papel dos hospitais comarcais e blíndase a súa existencia como a súa estrutura, xa que ten que haber un hospital de referencia en cada distrito”. A nova figura do Distrito Sanitario “amparará tanto ao persoal dos hospitais como á asistencia sanitaria de calidade para a cidadanía, que queda garantida”. Dende San Caetano específicase que os usuarios non percibirán cambio algún con esta reordenación do mapa do SERGAS.

O anuncio da reforma colleu por sorpresa a todos os axentes, que se queixaron de falta de diálogo. “A fase de alegacións con sindicatos e demais representantes sociais virá no seu momento, máis adiante, agora so se cumpre o trámite de presentación no portal de transparencia”, explica a Consellería. O trámite de presentación no portal de transparencia foi o que se ampliou até final de mes. A comezos de semana, había presentadas máis de 500 alegacións por parte dos internautas.

Un dos debates que hai en todos os sistemas sanitarios públicos universais é o do "hospitalcentrismo”, focalizar os recursos na atención de doenzas graves e urxencias en grandes centros sanitarios reducíndoos en atención primaria. SOS Sanidade pública acusou á Consellería de profundizar no “hospitalcentrismo” con esta reforma. A CIG di que "os médicos dos centros de saúde non teñen un interlocutor válido porque todo pivvoa en torno a os hospitais". Polo contrario, en Sanidade aseguran que a reforma suporá unha "mellor coordinación" atención primaria e hospitalaria en beneficio do paciente, engaden que “non se busca o hospitalocentrismo, senón a mellor atención á cidadanía, alí onde se poida resolver o seu problema de saúde”.

En setembro comezará o trámite parlamentario da Lei. A maioría do PPdeG sacarao adiante con facilidade, salvo que a supresión das tres áreas sanitarias enfureza aos seus votantes a pé de rúa, algo que non sucedeu até o de agora, e provoque unha mobilización dos líderes conservadores nesas comarcas. A previsión da Consellería é ter lista a reforma da Lei mediante o “procedemento rutinario” ao “longo deste ano”.