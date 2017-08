Sinaí Giménez sae de prisión tras abonar a fianza de 50.000 euros e despois de case un ano e medio encarcerado

Sinaí Giménez, investigado xudicialmente xunto aos seus irmáns e outros familiares por supostos delitos de extorsión e ameazas a vendedores ambulantes en mercadillos do sur da provincia de Pontevedra, saíu este mércores da prisión asturiana de Villabona, onde permanecía desde abril de 2016.

Sinaí Giménez tras saír do cárcere | Fonte: Europa Press

Segundo confirmaron fontes da contorna de Giménez, este abandonou a prisión asturiana tras abonar a fianza de 50.000 euros establecida polo xulgado de Cangas e quixo expresar unha mensaxe de "sincero agradecemento" a quen lle apoiaron e confiaron nel, "especialmente a todos os compoñentes da prisión de Villabona en Asturias polo bo trato, respecto e agarimo dispensados en todo momento".

Sinaí Giménez ingresou en prisión por orde do xulgado de instrución número 3 de Cangas, encargado de investigar unha suposta trama de extorsión e ameazas a vendedores ambulantes nos mercadillos do sur da provincia de Pontevedra, por parte da familia de Giménez, coñecida como o 'clan dos Morones'.

O patriarca dos 'morones', Olegario, e os seus fillos, foron detidos en abril de 2016 no marco da chamada Operación Vida, por varios supostos delitos. O xuíz ordenou prisión para Olegario (que quedou logo en liberdade provisional polo seu estado de saúde) e os seus fillos Sinaí, Marino, Juan Paulo e Saúl.

Todos os irmáns (excepto Saúl, que segue no cárcere) han ido saíndo de prisión, tras satisfacer as fianzas establecidas polo xulgado, o último deles, Sinaí. Esta liberdade ten, no entanto, condicións, xa que os investigados teñen que comparecer periodicamente ante o xulgado ou a Garda Civil, non poden abandonar o territorio nacional, nin poden achegarse aos mercadillos das localidades de Moaña, Cangas, Vigo, Redondela, Sabarís, Pontevedra, O Porriño, Tui, Ponteareas e Barro.