Inditex desembarca en Bielorrusia e alcanza os 94 mercados internacionais

Inditex segue impulsando a súa presenza internacional co seu desembarco en Bielorrusia, onde abriu as súas primeiras tendas con case todas as súas marcas (Zara, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Zara Home e Berskha), o que lle permite alcanzar os 94 mercados con presenza comercial.

Pablo Illa (Inditex) en Bielorrusia | Fonte: Europa Press

En concreto, o presidente de Inditex, Pablo Isla, visitou as novas tendas e reuniuse cos novos equipos de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e Zara Home no centro comercial Dana Mall de Minsk, un dos máis destacados da capital bielorrusa, segundo informou a multinacional nun comunicado.

O grupo Inditex, tras estas aperturas, conta con máis de 7.385 establecementos que están repartidos en 94 mercados internacionais do cinco continentes, ademais de ter 45 tendas 'en liña'.

Zara, o buque insignia do grupo, aterra en Minsk cunha tenda de máis de 4.000 metros cadrados repartidos en dúas plantas que conta coa súa nova imaxe de tenda, baseada en catro principios: beleza, claridade, funcionalidade e sustentabilidade.

Pola súa banda, Pull&Bear e Bershka estréanse no mercado bielorruso con senllas tendas de máis de 1.000 metros cadrados. Pull&Bear presenta en Minsk a súa última imaxe de marca, cun espazo que evoca á cidade californiana de Palm Springs, mentres que Bershka inclúe o seu novo concepto 'stage', centrado no mundo da música.

O xigante téxtil tamén leva a terras bielorrusas Massimo Dutti, que ofrece as súas últimas coleccións para home, muller e neno nunha tenda duns 750 metros cadrados repartidos nunha única planta.

Stradivarius presenta ao público bielorruso a súa nova colección para muller, Oysho aterra coas súas últimas propostas de lencería e moda deportiva, mentres que Zara Home introduce neste mercado as últimas tendencias en decoración e deseño do fogar.

Inditex incorpora nestas tendas todos os elementos de sustentabilidade das súas tendas ecoeficientes, o que representa un aforro medio do 20% en electricidade, coa consecuente redución de emisións de gases de efecto invernadoiro, e ata un 40% no consumo de auga respecto dunha tenda convencional.

Na actualidade, o 71% dos establecementos do grupo xa responden a este compromiso co medioambiente, co obxectivo de alcanzar o 100% en 2020.