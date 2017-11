A Fiscalía denunciou “grave quebranto” de “igualdade e legalidade” en contratos de helicópteros da Xunta

A Fiscalía denunciou "grave quebranto" dos principios de "igualdade, publicidade e legalidade" nos contratos de helicópteros da Xunta con Inaer no ano 2012 no proceso que segue un xulgado de Santiago contra varios altos cargos da Consellería do Medio Rural.

Helicópteros de loita contra os incendios forestais

Así figura na querela presentada por Fiscalía, á que tivo acceso Europa Press, que levou ao xulgado de instrución número de 3 de Santiago a abrir unha causa na que están investigados o director xeral de Ordenación Forestal da Xunta, Tomás Fernández-Couto, o ex secretario xeral técnico da Consellería de Medio Rural Francisco José Vidal-Pardo e o ex subdirector xeral de prevención contra incendios José Carlos Costas López.

No escrito recóllese que nunha resolución de xuño de 2012 o por entón subdirector xeral de prevención de incendios, José Carlos Costas López, "a proposta" do secretario xeral técnico, Francisco José Vidal-Pardo, encarga a prestación do servizo a Inaer durante os meses de xullo, agosto e setembro de 2012 por 5,4 millóns de euros.

Fiscalía sinala que "non consta a previa tramitación de expediente administrativo algún para o encargo dos devanditos servizos", "con grave quebranto por iso dos principios de igualdade, publicidade e legalidade, evitando ademais así toda posible concorrencia doutras posibles empresas interesadas na devandita prestación".

Ademais, remarca que "segundo información da Intervención Xeral da Xunta de Galicia non consta a aprobación nin da memoria proposta de inicio do expediente administrativo de contratación de data 15 de maio de 2012 nin dos pregos e prescricións técnicas e cláusulas administrativas particulares".

Con todo, Intervención Xeral autorizou en outubro de 2012 o libramiento destes 5,4 millóns "a fin de evitar prexuízos para o funcionamento da Administración autonómica por posibles demoras no pago dos servizos", que foron segundo Fiscalía "encargados" de "forma ilícita" polo que era naquel momento subdirector xeral de Medio Rural.

Memoria de contratación do servizo

Previamente, Fiscalía explica que en maio de 2012 elaborouse por parte da Subdirección Xeral da Consellería unha memoria para a contratación do servizo de helicópteros e brigadas contra o lume para 2012, 2013 e 2014 na que figura que o orzamento previsto é de 25 millóns. Así, recóllese o seu carácter urxente pola imposibilidade de prórroga dos servizos que até entón se prestaban, cun prego de prescricións técnicas "onde se indica expresamente" que debía facerse por "procedemento aberto" e con "publicidade".

No entanto, na súa denuncia Fiscalía deixaba claro que a denuncia tamén se dirixía a "calquera outra testemuña dentro do ámbito de organización ou dirección" da Consellería --que entón ademais de Medio Rural tamén era de Mar-- "que puidese resultar responsable en virtude do resultado da investigación".