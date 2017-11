Falece un veciño do Porriño ao sufrir un ataque de vespas velutina

Un veciño do Porriño, de 54 anos de idade, faleceu após sufrir numerosas picaduras de vespa velutina cando realizaba traballos de poda nunha leira, segundo confirmaron a Europa Press fontes da Garda Civil.

Niño de vespa velutina nas Illas Cíes | Fonte: Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia.

Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde do martes nunha leira da parroquia porriñesa de Budiño. Os primeiros indicios apuntan a que o home estaba a podar unha árbore no que había un niño destes insectos que el non viu.

Ao lugar acudiu unha ambulancia asistencial do 061 e un médico do Punto de Atención Continuada (PAC) do Porriño. Os sanitarios realizaron manobras de reanimación cardiopulmonar, pero só puideron certificar o falecemento de A.G.L., segundo confirmaron fontes sanitarias a Europa Press.