O baterista galego Iago Fernádez presenta este mércores 'Brisa' en Jimmy Glass

O baterista galego Iago Fernández presentará este mércores na sala Jimmy Glass de Valencia o seu último disco, Brisa, recén editado, nunha sesión na que estará acompañado polo saxofonista Javier Vercher, un dos grandes jazzmen valencianos, e os músicos franceses Wilfried Wilde (guitarra) e Demian Cabaud (contrabaixo).

Segundo informou a sala, despois de graduarse no Centro Superior de Música do País Vasco Musikene (especialidade de jazz-batería), no que recibiu clases de Jorge Rossy, Perico Sambeat, Jo Krause, Albert Sanz, Guillermo Klein e Chris Kase, entre outros, converteuse "nun dos mellores bateristas españois con carácter internacional".

Iago Fernández tocou nos festivais e ciclos de jazz máis importantes deste país como o de Getxo, Badajoz, Ibiza, Barcelona, Vigo, Madrid, Mallorca, Pontevedra, Valencia, Salamanca, Lugo, San Sebastián, Las Palmas, entre outros.

Tamén en Ecuador, Alemaña, Dinamarca, Francia, Italia e Portugal, con músicos como Avishai Cohen (trompeta), Sambeat, Rossy e Sanz, Omer Avital, Marcus Strickland, Lage Lund, Masa Kamaguchi, Javier Colina, Albert Sanz, Chris Kase, Guillermo Klein, Andrzej Olejniczak, Logan Richardson, Bob Sands, Cecilia Coleman, John ou 'Gallagher, David Virelles e Petros Klampanis, entre moitos outros.

Ademais de gravar máis de vinte traballos como colaborador, Iago conta con tres discos ao seu nome: Agromando (2011), Acougo (2015) e Brisa (2016).