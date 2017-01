Como ser popular e non morrer no intento

Digo isto porque o alcalde de Vigo Abel Caballero é un populista indecente, igual que o é Donald Trump, coa diferenza que o americano se rasca o peto e o "aldeán" ráscanolo a nós. Vaia por diante que aldeán non é peyorativo, é descritivo, Abel Caballero naceu nunha aldea, hoxe en dia vinda a mais e prosperando, que se chama Puenteareas, cuxos veciños son marabillosos, cun pobo fermoso que coñezo ben por vivir alo unha tia miña

Abel Caballero é un home desonesto, sábese que ceaba nun coñecido restaurante da cidade Olivica coa que hoxe en dia é presidenta da Deputación, Carmela Silva, e que ditas ceas privadas ían parar ás arcas do concello, e eran pagas para o seu maior goce polos cidadáns de Vigo. Ademas tambem sábese que revisa as contas de todos os seus concelleiros de arriba abaixo, pero que curiosamente non sabe nada dos desfalcos e corruptelas destes nos múltiples xuízos abertos que teñen, e onde estan imputados (agora investigados). Sábense moitas cosas pero as cousas non chegan á ciudadania, senón as grandezas do reino de Vigo....¿por que?, pois a resposta pódena atopar nos datos que a continuacion remítelles un servidor

Os datos correspondentes a 2016 que seguen, son públicos, accesibles a calquera cidadán; vantaxes da Lei de Transparencia que obriga ás administracións públicas a publicaren exhaustivamente os datos da súa actividade contractual dende decembro de 2015. Trátase dos datos que aparecen, de xeito disperso, no portal de transparencia (obrigatorio, insistimos) do Concello de Vigo

ANO 2016 (euros)

- Faro de Vigo........................................................ 243.922,60

- Iniciativas Audiovisuais (Localia TV/ SER...) ... 158.466,77

- Radio Vigo (SER) ............................................... 158.662,96

- Rías Baixas Comunicación (Atlántico Diario).... 121.663,50

- La Voz de Galicia ............................................... 53.417,80

- Radio Popular .................................................... 43.841,78

- UNIPREX (A3 Media, Ondacero) ..................... 30.238,88

- La Región (Atlántico Diario) ............................. 17.968,50

- Europa Press ....................................................... 10.626,88

- Nelly Pérez Giráldez (Revista Foro .................... 10.800,01

Intermediarios de comunicación (Axencias de Publicidade...) (cítanse as máis significativas por gasto):

- Ecovigo.................................................................. 163.458,15

- Corporación de Comunicaciones............................. 38.366,76

Pola súa significación apuntobos tamén:

- Contrato maior, por procedemento negociado sen publicidade (léase a dedo) ao Faro de Vigo en decembro de 2015 (Concepto "Gala do Deporte") por un importe de 60.000 euros

- Convenio asinado en novembro de 2014 co Faro de Vigo SAU, por un importe total de 280.000 euros.

Ante esta Korea de indecencias e preciso que a lei troque, e preciso que os médios podían ser livres e independentes, xa estamos fartos os cidadans de que os políticos profesionales, e non vai no senso da dedicacion senon da adquisición do nos diñeiro, se vaina pra casa, (ou pra cadê a) e deixem que os recursos do pobo queden pra o pobo, que os de abaixo non teñían precariedade por culpa de politicas de despilfarro en cemento e hormigon, en proyectos innecesarios, en gastos de marketing e pulido da realidad, e tambem na compra da vontade dos que nos teñen que dar as novas de forma imparcial, ou que a lo menos asi deberia de ser