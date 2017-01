Fitur.- A Diputación de Pontevedra fará promoción do Camiño Portugués a Santiago pola costa

O eixe central da promoción en Fitur 2017 do destino turístico Rías Baixas será o Camiño Portugués pola costa, unha ruta que parte dende Oporto pola costa Atlántica e conecta co Camiño Portugués de interior percorrendo os municipios da Garda, O Rosal, Oia, Baiona, Nigrán, Vigo, Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra, Barro, Portas, Caldas, Valga e Pontecesures.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, acompañada do deputado delegado de Turismo Rías Baixas, Santos Héctor Rodríguez; dos alcaldes de Barro, Caldas e Pontecesures; e da concelleira de turismo de Pontevedra, Anabel Gulías, presentou este martes as actuacións promocionales que realizará a institución provincial este ano en Fitur e que terán como protagonistas os 15 concellos polos que transcorre a ruta.

No transcurso do acto de presentación, celebrado no Palacete das Mendoza en Pontevedra, deuse a coñecer o video realizado para promover o Camiño Portugués pola costa e o tema que o músico Teo Cardalda compuxo para esta promoción que leva por título 'Un lugar no mundo'.

Turismo Rías Baixas, segundo dixo Carmela Silva, quere transmitir unha imaxe "vangardista, innovadora, rompedora, única" apostando polo camiño pola costa que "debe converterse nun referente clave" para o turismo".

O océano Atlántico é o elemento fundamental que a distingue do resto do camiño xunto con outros aspectos relacionados coa súa cultura, patrimonio, historia, termalismo ou o medio, segundo valoraron.

Xunto ao patrimonio histórico dos 15 concellos, a presidenta provincial sumou as tradicións ligadas ao mundo pesqueiro; a arqueoloxía, "sendo un dos destinos con maior cantidade de depósitos galaicos e romanos", segundo comentou, ou os cascos históricos como o de Pontevedra; o enoturismo e a cultura do viño, "que tanto contribúen á desestacionalización do turismo", e as augas termais e as súas propiedades.

Todas estas experiencias incorporaranse a un caderno de viaxe que se presentará en Madrid e que servirá para guiar os pasos dos peregrinos que se decidan a percorrer este camiño pola costa.

AXENDA

A axenda que desenvolverán durante os próximos días en Fitur os responsables de Turismo Rías Baixas estará centrada nun contacto permanente con turoperadores, representantes do sector turístico e medios de comunicación "co obxectivo de transmitir os atractivos de Rías Baixas", segundo sinalaron.

Ademais, o día da inauguración oficial da feira, 18 de xaneiro, a presidenta provincial desvelou que manterá unha reunión con representantes da Deputación de Jaén no stand de Andalucía para abordar cuestións relativas á "Ruta dos Iberos e Fenicios" da institución andaluza que entronca co proxecto que a institución provincial está a desenvolver cos castros. Tamén se analizarán temas relacionados cos castelos.

Carmela Silva tamén apoiará a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, na presentación que realizará da vila como Cidade Europea do Viño, e a Vigo na presentación que realizará das Illas Cíes.

A presidenta pontevedresa tamén ten previstas outras reunións, entre elas, co director xeral da Escola de Organización Industrial (EOI).