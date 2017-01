Máis de 300 orixinais, 10 en galego, aspiran a gañar o XXV Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil

Un total de 303 orixinais, dez deles escritos en galego, aspiran a gañar o XXV Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil --cunha dotación de 30.000 e 25.000 euros, respectivamente-- que se fallará o próximo mércores 25 de xaneiro en Barcelona, informou a editorial este xoves nun comunicado.

Nesta edición de 25 aniversario, participan 187 na modalidade de infantil, e 116 na de xuvenil; e entre estas obras, 258 están escritas en castelán, 30 en catalán, dez en galego e cinco en vasco.

Con participación dende América Latina, a procedencia das novelas é moi diversa, con representación de todas as comunidades autónomas, sendo Madrid --57-- e Catalunya --56-- as que máis orixinais presentaron, seguidas de Andalucía --27--, Comunidade Valenciana --21-- e Cantabria --11--.

Os temas predominantes foron, na modalidade de infantil, as novelas realistas e de aventuras, mentres que no ámbito xuvenil sobresaen as historias de denuncia, policiacas e de intriga.

Os gañadores da pasada edición foron Jordi Sierra i Fabra con 'L'aprenent de bruixot i Els Invisibles', e Luis Leante, con 'Fuig sense mirar enrere'.