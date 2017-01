O presidente da Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, asegurou que lle parece "absolutamente motivado e razoado" a decisión o pasado luns da Sala do Penal de ordenar o ingreso en prisión para o cinco exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) condenados polas xubilacións millonarias que se adxudicaron pouco antes de que a caixa fose rescatada.

Durante a súa participación nun coloquio celebrado por Club Século XXI con motivo do corenta aniversario de creación da Audiencia Nacional, Navarro asegurou que o tribunal sentenciador ten a facultade legal de decidir se envía ou non a prisión a calquera condenado a unha pena de dous anos ou inferior e que non teña antecedentes penais.

No caso dos exdirectivos condenados pola Audiencia Nacional en 2015 a dous anos de cárcere e que favoreceron dietas presuntamente irregulares para 19 membros da entidade por valor de entre 9.000 e 308.700 euros, o maxistrado considera xustificado o seu ingreso en prisión debido a que non pagaron a indemnización de 10,4 millóns de euros imposta en concepto de responsabilidade civil.

Tamén se basea na sentenza do Tribunal Supremo de setembro do pasado ano na que se ordenaba á Audiencia Nacional a recalcular a indemnización e, aínda que confirmaba as penas de cárcere, cualificábaas de "exiguas".

"Paréceme absolutamente motivado e razoado que un tribunal que ten que acordar sobre a suspensión ou non dunha persoa que non pagou as responsabilidades civís non debe ser favorecido por unha excepeción", subliñou Navarro sobre os exaltos cargos da entidade que se converten nos primeiros banqueiros condenados pola xestión das caixas de aforro.

INVESTIGACIÓN

Durante a súa intervención o presidente do órgano xudicial defendeu tamén que a instrución das causas recaia na figura do fiscal, proposta que goza de consenso político, tal e como recoñeceu. Ademais dixo que "discrepa" de quen apuntan que o Ministerio Público non ten a independencia suficiente para desempeñar este labor.

Por iso solicitou que se outorgue de máis medios para que o peso da investigación na instrución recaia no representante do Ministerio Público; unha tese apoiada polo fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza, -presente no acto- xa que ao seu xuízo hai razóns de "pura funcionalidade", e trátase dunha medida que xa leva a cabo.