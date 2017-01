(AM)Pleno.- Feijóo busca o acordo e propón aos grupos pactar o experto de Galicia para a comisión de financiamento

O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, buscou este martes o acordo coa oposición, con propostas en varias áreas abordadas no cumio de presidentes da semana pasada, como demografía, loita contra a violencia machista e financiamento autonómico. De feito, formulou a todos os grupos da Cámara pactar o experto chamado a representar a Galicia na comisión que, nun mes, empezará a traballar para deseñar un novo modelo de financiamento.

Nunha comparecencia na que fixo balance da recente Conferencia de Presidentes, Feijóo anunciou que o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, contactará cos grupos do Hórreo para intentar selar un acordo sobre o nome da persoa que debe representar á comunidade (cada autonomía achegará un experto) na comisión encargada de realizar un informe sobre o modelo de financiamento que pasará ao Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF).

En segundo lugar, Feijóo recuperou un ofrecemento formulado nunha sesión de control anterior: que a oposición se sume ao traballo que está a realizar o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, co fin de sentar as bases dun pacto político, social e económico que sustente unha lei de impulso demográfico. "Se queren, o decreto modificámolo mañá", trasladou o presidente, en relación a abrir a porta a que os grupos se sumen a este órgano.

Nel, recordou que xa están a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), os sindicatos, os empresarios, as universidades e os expertos na materia. A xuízo de Feijóo, sería bo que as propostas que se poidan pactar neste órgano sexan as que trasladen ao debate da estratexia estatal para afrontar o reto demográfico que, segundo acordaron os presidentes autonómicos, ten que ser aprobada en 2017.

En aras da "transparencia" e despois de destacar a "importancia" de que a cita que tivo lugar en Madrid a semana pasada pase de ser "excepcional" a "ordinaria", se comprometeu a comparecer na Cámara cada vez que haxa unha Conferencia de Presidentes (debe haber un mínimo dunha ao ano) e anunciou que o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, fará o propio cando se celebre a comisión de seguimento semestral.

En cuarto lugar, anunciou que o PPdeG buscará unha postura conxunta tamén para afrontar a loita contra a violencia machista, para o que presentaron unha emenda a unha iniciativa que este mesmo martes defenderá o BNG na Cámara. O obxectivo é "elevar unha postura única e conxunta de todos os grupos" á reunión da Comisión Xeral de Comunidades do Senado e que se acordou convocar tras a Conferencia de Presidentes.

"A Conferencia foi un acerto e seguiremos acertando se seguimos camiñando xuntos", proclamou o xefe do Executivo, convencido de que só haberá un novo modelo de financiamento se hai consenso, con especial atención á sanidade, e se as medidas que se adopten nun futuro derivan das achegas "de todos os que queiran participar" e están pensados para o "benestar e prosperidade" de todos os españois, "vivan onde vivan". De novo, criticou a ausencia de Cataluña e Euskadi, e pediu lograr "un pacto de Estado pola educación".

O PSDEG, FAVORABLE, PERO CON CRÍTICAS

En canto á resposta da oposición, todos os grupos lle agradeceron a súa comparecencia no Hórreo, aínda que tamén o botaron en cara que non acudise nin lles trasladase documentación antes da cita de Madrid. O grupo máis favorable ás súas propostas foi o PSdeG, se ben o seu voceiro parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, lamentou que Feijóo ofreza "moito ruído e poucas noces", e que non se abordasen as insfraestructuras.

Sobre financiamento, á marxe de mostrarse de acordo en pactar o experto da comisión como formula Feijóo (aínda que cree que o devandito órgano será "pouco operativo"), Leiceaga esixiu abordar os criterios do modelo e preguntou ao presidente "qué cifra considera que sería suficiente para empezar a falar".

"Hai campo de xogo e os presidentes autonómicos e o Goberno de España están dispostos a xogar unha liga, pero fáltannos os resultados", constatou o dirixente socialista, quen tamén instou ao PP a buscar acordos "máis amplos que o limitado ao seu partido" en educación ou a loita contra a violencia machista.

EXERCER "DE PRESIDENTE" E RELACIÓN BILATERAL

O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, reprobou que Feijóo só enuncie os principios dun sistema "estable, sostible e progresivo", ao entender que están baleiros de contido, e advertiu que o seu grupo non tolerará un modelo "baseado no status quo" que acepte e "dea por bo un país minguante".

"Non queremos recursos para un paciente terminal, unha eutanasia doce, senón curalo, queremos máis recursos para impulsar políticas económicas propias e reverter a situación demográfica, que non é o problema, senón un síntoma de que as cousas non se están a facer ben", advertiu, antes de proclamar que, aínda que seguiría sendo "insuficiente", Galicia necesitaría 2.650 millóns de euros máis para recuperar a situación de 2009.

Villares pediu a Feijóo que "non se peche portas" e, tras recordarlle que o sistema xurídico constitucional vixente sitúa a Galicia como nacionalidade histórica, instouno a "exercer de presidente" e non permitir un modelo que trate á autonomía como "unha provincia, un concello ou unha rexión".

O dirixente de En Marea demandou un sistema de corte federal baseado na soberanía fiscal e na cooperación, "e non na competencia entre os suxeitos políticos", mentres que a voceiro parlamentaria do BNG, Ana Pontón, reafirmouse na súa defensa do concerto económico, dunha tarifa eléctrica galega e esixiu a Feijóo que non baixe a Galicia "do tren das nacións", reclamando unha negociación bilateral.

"A Galicia non lle foi ben no pasado diluíndose no café para todos. Ten que haber unha axenda galega e para que La Haya ten que haber unha relación bilateral. ¿Foille mal a Cataluña e Euskadi? Todo o contrario, mellorou moito as súas posicións", afirmou Pontón, quen tamén apelou a un "pacto de país para denunciar a venda" de NCG e unha estratexia para "recuperar o sistema financeiro e poñer fin ao espolio do aforro galego".

REUNIÓN CON TRES MINISTROS A SEMANA PRÓXIMA

Feijóo defendeu a xestión do seu Goberno en relación á fusión das caixas e do sistema financeiro galego, ao tempo que replicou que non renuncia ás "relacións bilaterais", polo que a semana próxima se reunirá en Madrid cos ministros de Fomento, Íñigo de la Serna; Educación, Íñigo Méndez de Vigo; e Xustiza, Rafael Catalá.

Con todo, insistiu en que os asuntos que afectan "a todos", como o financiamento, teñen que abordarse "entre todos". Tamén pediu abordar primeiro a metodoloxía antes de falar de "cifras" concretas, como demandaba o PSdeG, e pediu "humildade" a Villares. "Non somos un concello nin unha rexión, somos unha nacionalidade histórica porque moita xente antes loitou para iso", sentenciou.

En canto á autonomía fiscal, mostrouse de acordo, pero advertiu que "debería ser" para as comunidades que non incumpren o déficit. "Os cataláns ten unha formulación moi simpática, independendízanse pola mañá e pola tarde piden créditos para chegar co fin de mes", incidiu Feijóo, quen afeou Pontón que defenda a cota, que "prexudicaría" a Galicia, só por exercer "de nacionalista".

O voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, destacou os "avances" para o modelo autonómico.