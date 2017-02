A compostelana Katuxa Platero recolle en Madrid o premio MadridJoya Designers 2017 pola súa colección 'No xardín'

A compostelana Katuxa Platero gañou o premio MadridJoya Designers 2017 coa súa colección 'No xardín', unha liña inspirada no mundo das flores, os froitos e os insectos.

Trátase do galardón que anualmente concede o xurado do Salón Internacional de Xoiaría e Reloxaría Urbanas e de Tendencia (MadridJoya), integrado por "recoñecidos profesionais do sector".

Con esta distinción, que recollerá no evento que acolle a capital de España dende este mércores e ata o domingo, Katuxa Platero contará cun espazo para expoñer a súa obra.

En canto á deseñadora, é técnico superior en Xoiaría Artística e completou a súa formación con distintos cursos de enfilado, talle e repuxado de metais.

As súas pezas, realizadas a man, poden adquirirse na súa tenda da compostelana Rúa dos Bautizados ou a través de Internet. Ademais, tamén é posible facerse con artigos por encarga, 'á carta'.