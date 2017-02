Quen pode ser técnico superior de Informática?

A Deputación da Coruña decidiu modificar a Relación de Postos de Traballo (RPT) despois de que o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) interpuxese o pasado 26 de maio un recurso potestativo de reposición contra a Resolución nº8221/2016, do 19 de abril do mesmo ano, pola que a Deputación convocaba o proceso selectivo para elaborar unha listaxe de “aspirantes a nomeamentos e/ou contratacións de persoal laboral temporal para postos de Técnico/a superior de Informática”.

A razón principal do recurso foi que nas bases se fixaba como requisito “unha serie de titulacións que non garanten, en absoluto, o bo desempeño do posto”, segundo CPEIG. A Deputación da Coruña admitía no primeiro proceso selectivo, entre outros estudos, o de Psicoloxía, Socioloxía, Dereito, Publicidade e Relacións Públicas, Xornalismo ou Económicas, ademais da posibilidade de que tamén se puidesen presentar licenciados/as ou enxeñeiros/as en Informática. Deste xeito, o CPEIG solicitou no seu día que “estime e acorde establecer coma requisito estar en posesión unicamente do título de enxeñeiro en Informática, eliminando o resto de titulacións sen ningunha conexión cos postos ofertados”, como así foi finalmente.

A modificación da RPT é “un éxito compartido entre todas as colexiadas e colexiados, quen, baixo o paraugas do Colexio, loitan, día a día, polo recoñecemento da súa profesión e estudos”, segundo o presidente do CPEIG, Fernando Suárez. Para o máximo representante das enxeñeiras e enxeñeiros informáticos, a Deputación da Coruña “actuou con responsabilidade” ao facer a modificación e representa todo un exemplo a emular para outras administracións públicas.