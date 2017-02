Temporal.- Suspendido o partido Deportivo-Betis polo desprendemento de parte da cuberta de Riazor

O partido de fútbol entre o RC Deportivo da Coruña e o Real Betis que debía disputarse este venres (20.45 horas) no Estadio Municipal de Riazor foi suspendido despois de que o forte temporal que azouta Galicia provocase o desprendemento de parte da cuberta do estadio coruñés, segundo confirmárono o club e o Concello herculino.

Parte da estrutura do recinto do estadio de Riazor voou debido ao forte vento, o que afectou á cuberta de pavillón e parte de maratón, segundo indicaron por parte do clube coruñés. Desta maneira, o partido de fútbol foi aprazado a unha data aínda sen determinar.

O concelleiro de Cultura e Deporte, José Manuel Sande, comunicou tamén a suspensión do partido de baloncesto entre o Leyma e o Barcelona B que se ía a celebrar no pavillón de Riazor, ao decretarse o peche destas instalacións por precaución a causa do temporal.

O Concello da Coruña, ademais, anunciou que desde as 15,00 horas deste venres suspéndense as actividades no exterior dos centros educativos e instalacións deportivas.