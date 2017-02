Traballadores de Faurecia-Asientos de Galicia, empresa situada en Parque Tecnolóxico e Loxístico de Valladares, participaron este luns nunha concentración, convocada pola CUT e apoiada por CIG e CSIF, para esixir á empresa que "tome medidas canto antes" para solucionar os problemas de "vixilancia da saúde" dos empregados.

A concentración tivo lugar na mañá deste luns ante as instalacións dunha mutua en Vigo, encargada dos recoñecementos médicos e avaliacións dos postos de traballo na empresa automobilística, xa que consideran que "existe unha clara complicidade entre esta entidade e a empresa".

O delegado da CUT trasladou a Europa Press que os técnicos da mutua acoden a Faurecia a valorar os postos de traballo pero "en ocasións non fan o que teñen que facer". Ante iso, os traballadores solicitaron unha reunión entre todas as partes para tratar de "enfocar ben o problema", pero a empresa "non accedeu".

Segundo manifestou, este problema --polo que sofren trastornos musculoesqueléticos--, ocorre "desde hai bastante tempo", e de feito, dos 380 traballadores de Faurecia, hai "42 con limitacións". "Hai algúns recolocados en postos adaptados, outros en postos adaptados pero non ao 100% e outro non adaptados, empeorando o seu estado", explicou.

"Dentro duns meses seremos 50, e chegará un momento en que non haxa tantos postos adaptados como persoas con limitacións, porque non se están tomando as medidas necesarias", incidiu, apuntando como causa desta problemática ao elevado ritmo de traballo.

FUTURAS MOBILIZACIÓNS

En declaracións a Europa Press, o delegado da CIG, José Manuel Barbosa, engadiu a estas afirmacións que as doenzas musculoesqueléticas prodúcense polo desenvolvemento do seu traballo, o que denuncian "desde practicamente os inicios da posta en marcha" da empresa. Por iso, advertiu que esta non é a primeira concentración "nin será a última".

En relación a iso, recalcou que a mutua di que estas enfermidades "son dexenerativas" aínda que non o son co obxectivo de "desviar os problemas laborais á Seguridade Social". "Están a cometer unha fraude", denunciou.

Ademais, mantivo que a Inspección de Traballo "é coñecedora diso" pero "non deu unha resposta coa contundencia que debería" para "evitar esta sangría que leva desde 2002". "O xefe da Inspección está, dalgunha maneira, ao servizo de Citroën e todo o que está ao redor é intocable", selou.