Unha borrasca profunda de “dimensións inusuais” achégase polo Atlántico

Unha borrasca profunda "de dimensións inusuais" está a avanzar polo Atlántico e diríxese cara a Europa cunha presión atmosférica similar aos furacáns de categoría 4 (escala de 1 a 5) e notarase os próximos días no noroeste da Península, segundo informou o meteorólogo de 'eltiempo.es' Mario Picazo.

Borrasca no Atlántico Norte con ventos tempestuosos | Fonte: eltiempo.es.

Así, precisou que a presión atmosférica desta borrasca chegou aos 932 milibares, un valor habitual en furacáns de categoría 4 e con ventos de máis de 150 quilómetros hora que provocan ondas de 14 metros de altura e que elevará as temperaturas ata en 30 graos centígrados por encima do normal no Polo norte.

Picazo prevé que os efectos desta situación se notarán nas costas do noroeste peninsular, xa que a borrasca chegou xa ás costas de Islandia, Irlanda e Escocia.

Ademais, esta situación, pola súa intensidade e posición, están a provocar que se bombee aire cálido desde latitudes inferiores á rexión do Ártico, onde as temperaturas estes días están "moi por enriba" do que é habitual, polo que se está dificultando a formación de xeo en pleno inverno.

Deste xeito, o meteorólogo destaca que se trata dunha "potentísima borrasca"; de feito, apuntou que é unha das máis intensas rexistradas no Atlántico norte despois das de decembro de 1986, xaneiro de 1993 e decembro de 2015, que alcanzaron 900, 915 e 928 milibares respectivamente.

Con todo, espera que no seu avance cara ao norte, xa que está preto de Islandia, irá perdendo intensidade durante os próximos días. Con todo, no país islandés e no norte das illas Británicas xerará ventos tempestuosos.

Picazo confía en que os efectos en España unicamente se notarán nas costas do noroeste peninsular, onde os próximos días chegarán ondas de mar de fondo xeradas a miles de quilómetros de distancia. "Seguro que máis dun amante do surf as vai a agradecer", comentou.

En canto ao seu impacto no Ártico, o meteorólogo dixo que notarán un aire cálido que impulsa a treboada do sur ao norte polo que prognosticou que as temperaturas se dispararán en diferentes zonas do Atlántico norte.

Por exemplo, en Svalbard (Noruega), situada en entre a Norueguesa continental e o Polo Norte espéranse temperaturas diúrnas duns 15 a 20 graos centígrados máis por enriba do normal nestas datas e de entre 25 a 30 graos por encima do que están adoitados no Polo norte.