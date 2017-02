Los Planetas, nova confirmación para o 'Atlantic Fest', na Illa de Arousa os días 30 de xuño, 1 e 2 de xullo

Los Planetas é a nova confirmación para o festival 'Atlantic Fest', que se celebra na Illa de Arousa (Pontevedra) os días 30 de xuño, 1 e 2 de xullo.

A banda granadina, entre as máis representativas do 'indie' estatal, tocarán o día 1 de xullo no escenario Son Estrella Galicia do 'Atlantic Fest'.

O lanzamento do seu novo disco está previsto para marzo e aínda non se coñece o seu título. Mentres tanto, xa se pode escoitar o single adianto, 'Espírito Olímpico', que foi gravado no Refuxio Antiaéreo e que conta coa colaboración en voces e coros de Ana Fernández (La Bien Querida). O orixinal deseño gráfico corre a cargo de Loreak Mendian.

Los Planetas únense aos xa confirmados The Temper Trap nunha segunda edición do festival que os organizadores sinalan que "promete ser inesquecible".