Como é a poboación da lamprea e do salmón en Galicia?

A Consellería de Medio Ambiente quere saber como se comportan as poboacións de salmón e lamprea nos ríos galegos e nas zonas de especial conservación (ZEC) ou de alto valor natural do catro provincias galegas.

Unha lamprea no río Miño | Fonte: bluscus.com

Por iso, acaba de publicar no Diario Oficial de Galicia o contrato de servizo para a realización de mostraxes piscícolas de especies de interese comunitario por un importe de 315.226 euros. As actuacións consistirán na mostraxe cuantitativa ou semicuantitativa de tramos fluviais seleccionados, contabilizando, medindo e anotando os caracteres merísticos ou doutra índole de cada exemplar capturado.

O obxectivo fundamental dos traballos é a mostraxe intensiva das poboacións piscícolas nos tramos seleccionados e a obtención de datos que permitan abordar unha caracterización completa do seu estado poboacional.

Obxectivos

Os traballos levaranse a cabo durante os meses de xullo, agosto e setembro, nos que as condicións de traballo son mellores como consecuencia dos baixos caudais, e darán como resultado un inventario de larvas de lamprea, de xuvenís de salmón e tamén un inventario xenérico en Rede Natura 2000 e doutras áreas de especial valor.

Tamén se medirán as características do hábitat dos tramos de mostraxe e anotaranse as dimensións de referencia destes tramos, á vez que se consignarán os distintos parámetros de mostraxe.

No caso das larvas de lamprea, os traballos realizaranse en tramos con presenza da especie nos ríos Eo, Masma e Ouro (provincia de Lugo), Mera, Mandeo, Anllóns e Sar (provincia da Coruña) e Ulla, Umia, Lérez e Baixo Miño (provincia de Pontevedra).

As mostraxes específicas de salmón en Lugo e A Coruña producirase en tramos accesibles con presenza da especie nos ríos Eo, Masma, Ouro, Landro, Sor, Mera, Xubia, Mandeo e Anllóns.

Así mesmo, faranse mostraxes xenéricas en Rede Natura 2000 e outras áreas de especial valor do catro provincias galegas.