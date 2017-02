A deputada de En Marea no Congreso dos Deputados Ángela Rodríguez 'Pam' considerou que tras o congreso Vistalegre II Podemos debe ter a capacidade de englobar "diferentes ideas" xa que "ninguén sobra" na formación morada.

A membro de Podemos Galicia e afín á candidatura de Íñigo Errejón, 'Recuperar a ilusión', pronunciouse deste xeito nunha entrevista concedida á Radio Galega, na que confiou o actual secretario xeral, Pablo Iglesias, "non deixe a primeira liña" se non resulta vencedor.

E é que para Ángela Rodríguez, Pablo Iglesias é o mellor líder que pode ter Podemos para o momento actual e asegurou que a proposta de proxecto de Errejón non pretendía cuestionar o seu liderado.

Neste sentido, aplicou o mesmo argumento para falar tanto do caso do líder a nivel nacional como a nivel autonómico coa secretaria xeral, Carmen Santos. "Creo que Carmen Santos ten un mandato dos inscritos que a votaron e ten que asumir a súa responsabilidade. Se considera que non pode asumila, temos un mecanismo marabilloso en Podemos: consultar á xente que está detrás", apuntou.

Na súa intervención, preguntada respecto diso, cualificou como "non acertada" a campaña da súa candidatura 'Nin PSOE nin EU'. "Esa campaña, baixo o meu punto de vista, non foi especialmente acertada. É certo que é importante o que dicimos de que, ao mesmo tempo que Esquerda Unida ten o seu espazo político propio, Podemos tamén ten que ter o seu", apuntou.