Alexandra Fernández descarta que 'Vistalegre II' repercuta en En Marea

A deputada de En Marea no Congreso, Alexandra Fernández, descartou este luns que o resultado da Asemblea de Podemos deste fin de semana, na que se elixiu á nova dirección deste partido, vaia a ter repercusión no traballo de En Marea, e lembrou que o ocorrido en 'Vistalegre II' cínguese ao debate "do proxecto interno de Podemos".

Así o manifestou, a preguntas dos medios, e subliñou que a Asemblea do fin de semana "é un punto" no camiño dun proceso no que "aínda queda por ver como se aglutinan as diferentes liñas políticas". "Hai que esperar a ver como se segue avanzando na capacidade de unidade", recalcou, e engadiu que, en todo caso, "é un debate do proxecto interno de Podemos, non relacionado co resto de espazos da confluencia".

Alexandra Fernández cualificou como "positivo" o congreso da formación morada, no sentido de que "serviu para testar o sentir maioritario das bases", e expresou o seu desexo de que "servise para reforzar o espazo de cambio" no panorama político español.

Segundo precisou, "máis que para o debate entre as persoas, para o que serviu foi para clarificar o proxecto de Podemos", aínda que eludiu facer máis comentarios, porque non lle "corresponde" a ela opinar sobre un proceso doutra formación.