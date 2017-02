Manifestación en defensa do lobo

“Esta especie emblemática séguese a desangrar, e a necesidade de reclamar a súa protección dende a rúa é máis urxente se cadra”, argumentan os organizadores. En Galicia estanse a autorizar batidas e, como denunciou este vídeo publicado por ADEGA, ás veces en zonas nas que os cazadores xa mataron exemplares.

Loba abatida nunha cacería en Cotobade | Fonte: ADEGA

Verdegaia denuncia que “as autoridades fomentan auténticas campañas de exterminio, mentres o negocio da morte do lobo mantense para diversión dunha elite e para enriquecemento, a miúdo ilegal, dos tratantes da morte da fauna”.

Na súa opinión, esta continua matanza impide que o lobo alcance un estado de conservación favorable (esixido pola normativa europea) na maior parte do territorio que se lle arrebatou, pero tamén impide o mantemento dun modelo de hábitat rural sostible e respectuoso co seu medio, e mesmo a extensión de novas alternativas económicas baseadas na posta en valor dese medio ambiente dende o punto de vista agrícola mais tamén no tocante ao turismo de natureza.