O PSOE impulsa unha lei para ter DNI, pasaportes e carnés de conducir tamén en galego

O PSOE rexistrou este luns unha iniciativa para impulsar o recoñecemento do catalán, vasco e galego para a Administración central. A proposición de nova lei orgánica contempla medidas como a obtención do DNI, pasaporte ou permiso de conducir bilingüe en calquera comunidade autónoma e a posibilidade de dirixirse a organismos como a Casa do Rei ou o Tribunal Constitucional nunha lingua cooficial.

Campaña 'Gústame o galego', da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua / ghafos.blogspot.com.

Foi o portavoz do Grupo Socialista no Congreso, Antonio Hernando, e a deputada catalá Meritxell Batet, os que presentaron xuntos no Congreso a Proposición de Lei Orgánica de Recoñecemento e Amparo da Pluralidade Lingüística de España. Unha iniciativa que pretende ser un xesto da xestora do PSOE co PSC en plena revisión de relacións entre a federación catalá e Ferraz.

O obxectivo é que os cidadáns utilicen calquera das linguas cooficiais na súa relación coa Administración. A proposta inclúe políticas de promoción exterior a través do Instituto Cervantes, a tradución das páxinas web da Administración, a creación dun Consello das Linguas Españolas, mecanismos culturais de difusión a través do cinema ou RTVE e unha discriminación positiva a favor dos estranxeiros que coñezan estes idiomas.

Servizos públicos en galego

A iniciativa consagra a obrigación de prestar os servizos públicos -páxinas web, información e concursos- en todos os idiomas do Estado. Os cataláns, galegos ou vascos que, por exemplo, vivan fora das súas comunidades terán dereito a dirixirse á Administración nas súas respectivas linguas. Ademais, os funcionarios que traballen en comunidades con lingua propia deberán acreditar un grao de coñecemento "suficiente e adecuado" para satisfacer os dereitos lingüísticos dos cidadáns.

Cartel sobre o uso do galego que está nun centro de Panxón e do que Galicia Bilingüe pediu a súa retirada

Hernando dixo que "o deber e dereito de coñecer o castelán" non impide que os cidadáns utilicen outras linguas oficiais na súa relación coa Administración central. A proposta lexislativa recolle medidas de protección e fomento tanto no ámbito público como no privado.

Dirixirse en galego á Administración central

O borrador do PSOE prevé a reforma de varias leis que afectan ao poder xudicial e organismos do Estado. As actuacións xudiciais e documentos en lingua cooficial dunha comunidade terán "plena validez e eficacia" sen necesidade de tradución ao castelán. Os escritos procesuais en catalán, vasco e galego achegados ao Tribunal Constitucional tamén gozarán de "plena validez e eficacia xurídica, debendo en todo caso o TC traducilos de oficio ao castelán". A mesma modificación aplicarase ao Tribunal de Contas, o Defensor do Pobo e a Xunta Electoral Central .

A iniciativa propón a creación dun Consello das Linguas Españolas, adscrito ao Ministerio da Presidencia. Este órgano será o encargado de impulsar e coordinar o traballo do Goberno coas comunidades autónomas. O Instituto Cervantes, con case un centenar de centros en todo o mundo, participará activamente na divulgación da "realidade plurilingüística de España". Tamén para os inmigrantes, o estudo e coñecemento de linguas oficiais españois, "será valorado como mérito no proceso de regularización por arraigamento".

No ámbito da cultural e do ensino, o PSOE propón que se favoreza o coñecemento e estudo das linguas cooficiais en todos os ensinos do sistema educativo español. Ademais, contémplase a elaboración dun plan para garantir a efectiva utilización das distintas linguas nas institucións de carácter cultural. E pídese favorecer a tradución, dobraxe e subtitulado de películas, así como a produción de contidos propios nestes idiomas en medios de comunicación públicos como Radio Televisión Española.