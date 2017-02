Causa Galiza aposta por contribuír á “reforma do modelo territorial” cun “proceso independentista”

A organización independentista Causa Galiza anunciou este xoves a "posta a punto" das súas actividades, así como a súa intención de "estar presentes" no "proceso de reforma do modelo territorial do Estado" a través do independentismo.

Rolda de prensa de integrantes de Causa Galiza | Fonte: EP

Tras 14 meses suspendida de actividades pola Audiencia Nacional "sen fundamento acusatorio ningún", aseguraron, a entidade aposta por unha "intensificación da presenza nas rúas e pola mobilización social", así como polo "fortalecemento organizativo" e a "incorporación de nova militancia".

Do mesmo xeito, abrirán un "proceso de actualización e diagnóstico independentista sobre a situación nacional e internacional, os obxectivos estratéxicos, tácticas e liñas de intervención sectoriais".

"Causa Galiza prepárase, ademais, para estar presente nun proceso de reforma do modelo territorial do Estado español xa en curso e que dará pé a un debate social sobre o estatuto político que necesita a nosa nación", indica a entidade, a través dun comunicado, no que adianta que defenderá "o desenvolvemento dun proceso independentista que rompa o estatuto colonial actual e posibilite as condicións para a construción dun Estado propio".