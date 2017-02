Chenoa presenta este sábado no Auditorio de Ourense o seu disco 'Soy Humana'

A cantante Chenoa presenta este sábado, día 18 de febreiro, no Auditorio de Ourense o seu disco 'Soy Humana' ás 20,00 horas, cun concerto que promete ser "moi interactivo" e ao que chega "con ganas de coñecer" a cidade.

Así o sinalou este venres uno dos representantes da produtora ourensá Escena Sonora, José Fritiría, durante a presentación do espectáculo, que contou coa presenza da edil de Cultura, Belén Iglesias, quen destacou o "bo ritmo de venda de entradas".

Na súa intervención, Fritiría destacou que Chenoa chega a Galicia con "ganas de coñecer Ourense", "unha das zonas que menos coñece" da Comunidade e na que "só actuara na súa etapa inminentemente posterior a Operación Triunfo".

O produtor do concerto vaticinou que a presentación do sétimo disco de estudo de Chenoa "será unha actuación moi próxima e aberta" no que haberá lugar para "a interacción" co público.

"Chenoa chega á cidade con ganas de contacto directo e a intención de intercambiar opinións", en consonancia co seu último disco, "un traballo que profunda nas relacións persoais, a primeira impresión e a relación directa", explicou José Fritiría.

"65% DAS ENTRADAS VENDIDAS"

A produtora informou que xa se venderon máis do 65% das 918 entradas dispoñibles. Os tíckets pódense comprar por anticipado a través de ticketea.com ou dúas horas antes da actuación en despacho de billetes.

As entradas teñen un prezo de 18 euros para anfiteatro e de 20 euros no patio de butacas, en compra anticipada e de 22 e 24 euros, respectivamente, en despacho de billetes.

No acto, o técnico de Cultura Manuel Freire destacou que froito da colaboración do Consistorio con Espazo Sonoro está prevista a actuación do cantante con raíces folk, Xabier Díaz. O concerto será no auditorio o próximo día 4 de marzo.

A concelleira de Cultura, Belén Iglesias, cualificou como "un privilexio" a actuación "dunha das artistas nacionais máis destacadas" na actualidade e anunciou que "en breve" o Auditorio presentará o seu calendario de actuacións para os próximos meses de marzo e abril.