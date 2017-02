A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, lamentou que o Concello de Vigo "non poña" vivendas baleiras a disposición de afectados por desafiuzamentos, tras o caso da familia desta cidade con tres fillos e á espera do cuarto, que finalmente se irá a vivir a Marín (Pontevedra) a un piso cedido pola Xunta.

A preguntas dos xornalistas, coincidindo cunha visita ao Concello de Betanzos (A Coruña), sinalou que a Administración autonómica, unha vez que tivo coñecemento do caso, "actuou de forma inmediata solicitando o adiamento do desafiuzamento e buscando todas as alternativas na nosa man".

Respecto diso, sinalou que, como non tiñan vivendas baleiras en Vigo, ofrecéronlle "unha en Marín", segundo lembrou a conselleira. Ademais, dixo que este venres se procedía á adxudicación da mesma, por parte da Comisión Provincial de Vivenda.

Con todo, lamentou que "o Concello de Vigo non poña a disposición vivendas baleiras e non se adhira ao programa da Xunta". "Que rexeite dar solución real a problemas reais", reprobou.