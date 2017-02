O xulgado de Ribeira prorroga un mes máis o segredo de sumario sobre a desaparición de Diana Quer

O titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Ribeira (A Coruña), Félix Isaac Alonso Peláez, prorrogou por un mes máis, ata o 17 de marzo, o segredo das actuacións no caso pola desaparición da moza madrileña Diana Quer na Pobra do Caramiñal.

Alonso Peláez, que anteriormente estaba en Xirona (Blanes), tomou posesión da praza no mes de novembro, tras o traslado a Betanzos da primeira xuíza que se encargou da instrución deste mediático caso, en concreto, ata mediados de outubro.

Diana Quer desapareceu na madrugada do 22 de agosto, tras asistir ás festas da localidade coruñesa da Pobra do Caramiñal. A pesar das dilixencias e probas practicadas ata o momento --entre elas, a localización do seu teléfono móbil--, polo momento todas as hipóteses están abertas.