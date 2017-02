A Xunta informa os usuarios do Porto de Celeiro-Viveiro sobre o proxecto de dragado do peirao

A Xunta de Galicia informou este xoves aos usuarios do porto de Celeiro, no municipio lucense de Viveiro, do proxecto de dragado do peirao que se está tramitando.

O presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán; o delegado territorial, José Manuel Balseiro, e o xefe territorial da Consellería do Mar, Pablo Fernández Asensio, acompañados polos técnicos responsables do proxecto, mantiveron unha reunión coas entidades solicitantes desta actuación, que son a confraría de pescadores, Porto de Celeiro e Mariña Viveiro, a xestora do porto deportivo.

Nesta sesión informativa, os representantes de Portos de Galicia explicaron que a día de hoxe o ente público ten xa contratados os traballos de caracterización do material a dragar e de análise da xestión deste material, que permitirá determinar os seus posibles usos produtivos ou ben os puntos idóneos para a súa vertedura.

Así mesmo, puxéronse de manifesto os traballos previos que o ente público realizou desde que se formalizou a petición da obra. "Estes foron, fundamentalmente, a planificación das mostraxes, así como a de ámbitos e calados que se pretenden obter coa obra; e finalmente a batimetría do ámbito portuario para coñecer as dinámicas que seguen as correntes na zona, determinantes na acumulación do material", apuntou a Xunta.

Con anterioridade a esta reunión informativa, o presidente de Portos de Galicia reuniuse, tamén no porto de Celeiro, coa alcaldesa de Viveiro, para responder á súa solicitude de información sobre o estado de tramitación do proxecto de transvasamento de area na praia de Covas. Durán Hermida explicou que, finalmente, Portos de Galicia asumirá cústeo total das obras, orzadas en 110.000 euros.