Dez chaves para entender o que acontece coa praga da pataca

Que é a praga da pataca?



A couza guatemalteca da pataca está provocada polo organismo denominado Tecia solanivora Povolny ou Scrobipalpopsis solanivora Povolny.

As larvas da couza guatemalteca escarvan profundas galerías nas patacas favorecendo que apodrezan | Fonte: lapatata.es

Que danos provoca?

A praga, que non afecta á saúde humana, provoca importantes perdas de produción. As larvas escarvan profundas galerías nas patacas producindo a depreciación total da mesma e favorecendo que apodrezan. Causan danos tanto no campo como no almacén.

De onde procede esta praga?

Esta couza é orixinaria de Guatemala e introduciuse en Canarias en 1999 a través dunha partida de patacas infectadas, polo que os científicos sospeitan que o insecto chegou en barco á costa da Coruña e Lugo.

A que municipios afecta?

Están afectados pola praga da pataca os concellos de Ferrol, Narón, Neda, Valdoviño, San Sadurniño, A Capela, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, Ortigueira, Mañón e As Pontes de García Rodríguez na provincia da Coruña e os concellos do Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros, Ribadeo, Trabada, Lourenzá, Mondoñedo, Alfoz, O Valadouro, Ourol, Abadín, A Pastoriza, Riotorto e A Pontenova na provincia de Lugo. En Asturias tamén afecta a varios concellos da comarca do Eo-Navia. Aquí están prohibidas as prantacións de patacas nestes 31 municipios.

Canto tempo dura a prohibición?

Os terreos afectados estarán dous anos en corentena.

Que medidas hai para evitar a expansión da praga?

Ademais da prohibición das plantacións, destruíronse case sete toneladas de tubérculos contaminados, colocáronse trampas para capturar o insecto e aplicáronse métodos fitosanitarios. A maiores, a consellería de Medio Rural tamén inclúe pautas a seguir por transportistas e almacéns de venda para evitar a propagación da peste.

Cando apareceu a praga en Galicia?

A praga da pataca detectouse en Galicia en agosto de 2015 onde só estaban afectados tres concellos da comarca de Ferrolterra. Foi o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo o que descubriu a praga.

Que organismos deben controlar a praga?

O Ministerio de Agricultura ten pendente de aprobar un real decreto con medidas que impidan a propagación da praga a outras zonas. Mentres, a Consellería de Medio Rural publicou no DOGA do pasado 6 de febreiro unha resolución na que se amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga e se prohibe a plantación do tubérculo nas mesmas.

Que consecuencias ten a epidemia para o consumidor final?

En zonas como a da Limia, o custe da pataca pasou do 0,25€ o quilo a rondar os 0,40€. A praga xúntase coa escasa produción a nivel nacional durante a colleita pasada o cal eleva o prezo do tubérculo.

Que opina a oposición sobre a xestión da Xunta de Galicia?

A oposición critica a “falta de previsión” da consellería de Medio Rural para evitar a expansión da Tecia Solanivora, que no 2015 foi detectada en tres concellos da comarca de Ferrolterra e que pouco máis dun ano despois expandiuse a 31 municipios. Así, Xosé Luis Rivas, do Bloque Nacionalista Galego, criticou que “as medidas do goberno da Xunta reveláronse ineficaces” e lembrou que nas zonas afectadas “o sentimento entre os produtores é de desamparo e de incerteza”. Pola súa banda, José Antonio Quiroga, do grupo socialista, preguntoulle á conselleira” ¿Por que non se actuou antes de empezar a sementar as plantacións?”, xa que nas zonas demarcadas moitos produtores xa plantaron as patacas de cedo.

Do medio colaborador quepasanacosta.gal