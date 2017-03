O Salón do Libro de Pontevedra presentou a programación da súa edición "máis comprometida" que se celebrará entre o 10 de marzo e o 2 de abril no Pazo da Cultura.

A concelleira de Cultura, Anxos Riveiro, explicou en rolda de prensa que o eixo que guiará este salón será a concienciación dos escolares en cuestións de medioambiente, diversidade e inclusividade.

"Este é o Salón do Libro máis comprometido cunha transformación radical do mundo no que vivimos", segundo comentou Riveiro respecto diso.

Están previstas máis de 300 actividades que se desenvolverán durante o tres semanas que durará o Salón. Contacontos, talleres, proxeccións, teatro e música para os máis pequenos, ademais de presentacións de libros, charlas e seminarios para docentes, son algunhas das ofertas desta nova edición, todas enfocadas a ensinar aos nenos "e que nos ensinen eles" a construír un mundo mellor.

Para iso, 50 centros de Pontevedra e a súa comarca participarán este ano cos seus traballos, serán uns 5.110 nenos, o que supón un incremento do 16 por cento respecto ao ano pasado. O seu obxectivo, segundo conta Riveiro, é que ensinen "como entenden que debería transformarse o mundo" e "como queren os nenos que sexa esta transformación". A maiores prevese que uns 5.300 nenos acudan ao sete espectáculos organizados.

Ademais das numerosas actividades que se desenvolverán no Pazo da Cultura, diversas librarías de Pontevedra aloxarán sesións de contacontos todos os días (fóra dos domingos) ata o xoves 9 de marzo a partir das 18,00 horas. Tamén haberá lugar para as exposicións, que se repartirán entre o Pazo, o recinto feiral e a Biblioteca Pública Antonio Odriozola.

Os debuxos do humorista gráfico Luís Davila, os traballos do alumnado do Máster en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual ou as ilustracións de Escaquis e Romeu, editado polo propio Salón do Libro, son algunhas das mostras previstas.

O XVIII Salón do Libro infantil e xuvenil de Pontevedra inaugurarase o vindeiro venres 10 de marzo e permanecerá aberto todos os días ata o 2 de abril. O horario de apertura ao público será de luns a venres de 17,00 horas a 20,00 horas e sábados, domingos e festivos, de 11,00 horas a 14,00 horas e de 17,00 horas a 20,00 horas.

Para inscribirse nas actividades que se desenvolverán, haberá que presentarse cunha hora de antelación no vestíbulo do Auditorio do Pazo.