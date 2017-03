José Luís Calvo (Grupo Calvo), premio á traxectoria da empresa familiar

O grupo internacional de alimentación Calvo foi proclamado gañador do premio ao emprendedor do ano 2016 de EY na categoría de traxectoria da empresa familiar, unha iniciativa da organización internacional EY que ten como obxectivo recoñecer o labor emprendedor dos mellores empresarios e as prácticas corporativas máis exitosas.

"É unha honra para Grupo Calvo recibir este recoñecemento ao traballo realizado por todos os nosos colaboradores ao longo dos nosos 76 anos de historia. Traballamos cada día coa mesma ilusión e esforzo cos que comezamos en 1940 co obxectivo de seguir crecendo, innovando e ofrecendo produtos de calidade a un maior número de fogares", afirmou José Luís Calvo, fillo do fundador de Grupo Calvo e actual presidente de honra da compañía.

Grupo Calvo pasou de ser unha pequena empresa conserveira a unha compañía global de alimentación con presenza en máis de 70 países, un catálogo formado por máis de 700 referencias de produto e un persoal de máis de 5.000 colaboradores.

Entre os principais fitos do grupo, segundo reivindica a empresa nun comunicado, cóntanse a introdución en España da lata redonda nun momento no que o formato do 95% dos produtos do mercado era ovalado, innovacións como o 'pack' de tres, hoxe o máis utilizado pola industria, e o ser a primeira empresa do sector en lanzar ao mercado o atún baixo en sal.

Máis recentemente, durante 2016, Calvo lanzou o atún claro lixeiro en aceite de oliva e aceita de girasol, cun 50% menos de graxa.

Nestes 76 anos de historia, a compañía creceu de forma sustentable e diversificada e hoxe conta con plantas en España, O Salvador e Brasil nas que continúa investindo co obxectivo de alcanzar, apunta, "a excelencia operativa e a calidade total".

OUTROS PREMIOS

As irmás Alba, Rosa, Laura e Marta Tous, presidenta, vicepresidenta corporativa, directora xeral de DayaDay, e directora de I+D, respectivamente, da Xoiaría Tous resultaron gañadoras do Premio Emprendedor do Ano, que celebra EY co patrocinio de BNP Paribas e a colaboración de IESE.

En concreto, Rosa Tous foi a encargada de recoller o galardón de mans do ministro de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, nunha cerimonia que tivo lugar na Real Fábrica de Tapices de Madrid e que reuniu a máis de 300 representantes do mundo empresarial, político e académico, entre eles, o titular de Interior, Juan Ignacio Zoido.

O catro irmás Tous alzáronse co premio nunha final na que participan doce empresas procedentes do sete zonas xeográficas nas que se divide o galardón.

Tous iniciou a súa actividade como un pequeno taller de reloxaría en 1920 e despegou na década dos anos 60, baixo a xestión de Rosa Oriol e Salvador Tous, pais das galardoadas, ao apostar por un concepto de xoiaría innovador que se desmarca da alta xoiaría tradicional.

Xunto a elas tamén foron premiados outro cinco emprendedores como o presidente de Dcoop, Antonio Luque, que recibiu o galardón á internacionalización, mentres que o de traxectoria da empresa familiar foi para o presidente de honra de Grupo Calvo, José Luís Calvo.

O galardón ao emprendedor emerxente recaeu no presidente e no conselleiro delegado de Solarparck, respectivamente, o premio á Innovación foi para o presidente de Zanini Auto Grup, Joan Miquel Torras, mentres que o emprendedor social é para o presidente de Gureak, Iñaki Alkorta.

Desta forma, as irmás Tous serán as representantes españolas no certame mundial do Premio Emprendedor do Ano de EY, que se celebrará en xuño en Monte Carlo, onde competirán co resto de gañadores procedentes dos máis de 50 países onde se celebra o Premio.

O ministro de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, felicitou aos galardoados e destacou durante a súa intervención que "España é hoxe un país de emprendedores". "O que nos fai diferentes é que as nosas empresas son cada vez máis internacionais. Boa proba diso é que se inviste o 40% do noso PIB no exterior, e o futuro preséntase prometedor", insistiu.

Pola súa banda, o presidente de EY en España, José Luís Perelli, foi o encargado de inaugurar e clausurar a cerimonia. "En EY levamos 31 anos recoñecendo a nivel mundial o labor dos empresarios emprendedores, xa que somos conscientes do importante papel que desempeñan todos eles tanto na economía como na sociedade", indicou, lembrado que as "empresas que compiten por este premio son un bo exemplo do traballo constante e a capacidade de superación".