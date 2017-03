A Consellería de Medio Rural iniciou as consultas co sector agrogandeiro galego para alcanzar o maior consenso posible con vistas á nova Política Agraria Comunitaria (PAC).

Diso informou nun comunicado, no que explicou que se trata de trasladarlles aos agricultores e gandeiros as principais liñas que rexerán a xestión agrícola da UE a partir de 2020, para que poidan realizar as suxestións para fixar unha postura galega.

Tras iso, a Xunta comunicará estas conclusións ao Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para que este, á súa vez, defenda a posición de Galicia --e a do conxunto de España-- nas institucións comunitarias.

Entre os seus obxectivos, o Goberno galego busca establecer as bases dun documento de consenso, para trasladar á ministra Isabel Tejerina, como base para as conversacións, que darán comezo vos próximos días 27 e 28 de marzo na conferencia sectorial.

Segundo destacou o departamento autonómico, Galicia incorporouse aos traballos preparatorios da nova PAC 2020 que deron inicio formalmente o pasado luns, na última reunión do Consello Consultivo de Política Agrícola.

Alí, a conselleira de Medio Rural destacou que a Comunidade galega súmase a estes labores, que coordina o Ministerio, para simplificar e modernizar a nova PAC, pondo como punto crave a fixación da poboación non rural.

Ángeles Vázquez fixo fincapé na importancia que ten a PAC para España en xeral e para Galicia en particular. Así, advertiu de que a Comunidade galega é a gran produtora a nivel nacional, un peso que ve necesario "reforzar" no ámbito europeo.

Na actual convocatoria 2017-2018 de axudas da PAC son 190 millóns os que benefician a uns 33.000 galegos. Uns datos que, segundo a Xunta, reflicten a importancia destas achegas en Galicia.