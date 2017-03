A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público insta a mobilizarse este xoves contra a Lomce

Representantes da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público na Coruña instaron a mobilizarse este xoves para reclamar a "derrogación plena" da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (Lomce) e unha "lei galega de educación".

Masiva manifestación en Vigo no día de folga xeral no ensino contra a LOMCE | Fonte: CIG

De cara á xornada de folga, explicaron que na Coruña, do mesmo xeito que noutras cidades galegas, convocarase unha manifestación. No caso da cidade herculina, sairá ás 11.30 horas da praza de Vigo.

Sobre estas mobilizacións, os representantes da Plataforma na Coruña, Xesús Bermello e Erea Blanco, apelaron á necesidade de mobilizarse "en defensa" do sistema educativo galego.

"Reclamando unha derrogación plena da Lomce e unha lei galega de educación ante a posibilidade de que se elabore un pacto entre as forzas políticas estatais que prexudique ao noso sistema educativo", expuxeron.

RECORTES

Por outra banda, tras cualificar de "éxito" a folga que a Plataforma Galega convocou o pasado 16 de febreiro, fixeron un chamamento para saír de novo "á rúa" e desde unha óptica de "país".

Respecto diso, aseguraron que Galicia "non sofre os recortes da mesma maneira que no resto do Estado", dixeron tras asegurar que presenta "necesidades específicas" por unha realidade "diferenciada".