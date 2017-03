O Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla pon en marcha en Santiago unha campaña de detección precoz do glaucoma

O Instituto Oftalmolóxico Gómez-Ulla pon en marcha unha campaña de detección precoz do glaucoma, que afecta na actualidade a máis de 70.000 galegos, no marco do seu compromiso coa concienciación da importancia do diagnóstico precoz para loitar contra esta patoloxía ocular, que é a primeira causa de cegueira irreversible no mundo.

Segundo indica, "tendo en conta que o glaucoma provoca un daño irreversible no nervio óptico", esta clínica compostelá revisará, de maneira gratuíta, a tensión intraocular e avaliarase o estado do nervio óptico a todas aquelas persoas que se acheguen o martes 7 de marzo, de 9,30 a 13,30 horas, ás instalacións no barrio de Santa Marta de Santiago.

Todos os interesados deberán contactar coa clínica para fixar hora de revisión no teléfono 981 585 733, segundo indica a clínica oftalmológica.

Ante a falta de síntomas desta enfermidade, por parte do Instituto Oftalmolóxico Gómez-Ulla aconséllase aos colectivos de maior risco que se realicen unha revisión para descartar posibles casos de glaucoma, especialmente as persoas de máis de 45 anos, con historial familiar de glaucoma e con antecedentes de traumatismo ocular ou de enfermidades sistémicas como a diabetes ou a hipertensión arterial.