O grupo ING nomeou a César González-Bueno novo conselleiro delegado de ING España e Portugal, en substitución de Peter Staal, que permanecerá á fronte das súas actuais responsabilidades ata finais de xuño para facilitar un período de transición tras o que se incorporará ao equipo de ING Global.

César González-BoCésar González-Bo | Fonte: Europa Press

Segundo informou este xoves a entidade, o nomeamento de González-Bo está suxeito ás aprobacións regulatorias pertinentes. A súa incorporación está prevista para o 1 de maio.

O novo conselleiro delegado estará á fronte dos negocios de banca comerciante polo miúdo (ING Direct) e banca almacenista (ING Wholesale Banking) e reportará directamente a Aris Bogdaneris como responsable de ING Challengers e Growth Markets.

O banco destacou que esta incorporación mostra o compromiso por facer crecer o negocio que ING teñen no país, no que conta con 1.200 empregados e no que desenvolveu xa unha oferta completa de produtos tanto para os clientes de banca comerciante polo miúdo como para os clientes de banca corporativa e de investimento.

SEGUNDA ETAPA EN ING

Esta será a segunda etapa de González-Bo no banco holandés, onde comezou a traballar en 1998 como primeiro CEO de ING Direct España, antes de ir ampliando as súas responsabilidades con roles en diferentes rexións e ata alcanzar o cargo de responsable de Retail Banking Direct & International.

O directivo abandonou ING en 2011 para continuar a súa carreira como conselleiro delegado de Novagalicia Banco, en cuxa reestruturación e privatización colaborou. En 2014 comezou a traballar tamén como conselleiro delegado en Gulf Bank of Kuwait, cargo que ocupou ata a actualidade.

Bogdaneris afirmou que González-Bueno conta cunha probada traxectoria en transformacións estratéxicas, ademais de con unha ampla experiencia no mundo da banca comerciante polo miúdo e corporativa e de investimento.

"O seu liderado e experiencia vainos a axudar a dar un impulso aos nosos negocios en España e en Portugal", engadiu, á vez que se mostrou convencido de que a súa experiencia en xestión de institucións financeiras "será de gran valor" para garantir a capacidade de ING de facer fronte aos desafíos e "aproveitar as oportunidades" que presente o mercado.

NOVOS RETOS PARA STAAL

González-Bo sucede no cargo a Peter Staal, nomeado conselleiro delegado de ING España e Portugal en 2012. O directivo foi o responsable da integración de ING Direct, ING Bank e Real Está Finance nunha única entidade, á vez que fixo crecer o negocio en liña coa estratexia 'Think Forward'.

Nos seus 25 anos de carreira en ING, Staal tivo numerosos cargos de responsabilidade, entre os que destaca responsable de Corporate Credit Risk Management ou responsable de Wholesale Banking Asia, Americas and UK.

"Quixese agradecer a Staal a súa dedicación e compromiso na xestión do negocio en España e Portugal durante este cinco anos", sinala Bogdaneris.