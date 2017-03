O viño galego Mar de Frades Finca Valiñas 2014, distinguido na edición 2017 do Concurso de Viños Bacchus

O albariño Finca Valiñas 2014, da adega galega Mar de Frades, alzouse coa máxima distinción 2017 do Concurso de Viños Bacchus, organizado pola Unión Española de Catadores.

O viño galego Mar de Frades Leira Valiñas | Fonte: Europa Press

Segundo informa a adega, cunha puntuación superior aos 92 puntos, Mar de Frades Finca Valiñas é un dos 15 viños españois premiados cun Gran Bacchus de Ouro.

A cita española co viño 'Bacchus 2017' reuniu en Madrid do 10 ao 13 de marzo a un centenar de expertos catadores como xurado do seu Concurso de Viños.

Así, Masters of Wine, prescriptores, xornalistas, Masters of Sommelier e enólogos, nacionais e internacionais, cataron viños da práctica totalidade do atlas vinícola.

Esta cita contou con máis de 1.500 viños participantes, con orixe en Alemaña, Arxentina, Australia, Brasil, Chile, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Xeorxia, Hungría, Italia, México, Perú, Portugal, Principado de Andorra, República Checa, Romanía, Tunes, Turquía e Uruguai.

Entre todos eles, Mar de Frades Leira Valiñas 2014 foi distinguido coa medalla de ouro, o Gran Bacchus de Ouro, "premiando o carácter elegante e sofisticado deste albariño de cor amarela intenso e brillante, extremadamente aromático e o extraordinario toque salino propio de Mar de Frades", segundo destaca a adega.