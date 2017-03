A primeira expedición feminina ao casquete polar de Barnes (Canadá) sae de Vigo

A alpinista viguesa Chus Lago embarcarase este xoves nunha nova aventura que a levará a percorrer, xunto con outras dúas mulleres, uns 200 quilómetros de travesía polo casquete polar de Barnes, na illa canadense de Baffin, en condicións extremas de frío e vento.

Presentación da expedición con Chus Lago a Barnes (Canadá | Fonte: Europa Press

Esta iniciativa, que foi presentada este luns en Vigo pola propia deportista (e concelleira de Medio Ambiente na cidade olívica), en compañía do presidente do Consello Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, e doutra das 'aventureiras', Verónica Romeu (a terceira é Rocío García), forma parte do proxecto 'Mil quilómetros de xeo', co que pretenden mostrar o seu "compromiso coa Terra" e concienciar sobre o cambio climático e o desxeo.

A expedición sairá de Vigo o xoves con destino a Madrid, desde alí a Munich, e logo a Toronto, a Otawa e, finalmente, á illa de Baffin. Unha vez na rexión, desprazaranse ata o punto de partida da travesía con guías locais 'inuit', en motos de neve.

Segundo explicou Chus Lago, a complexidade deste reto fixo que leven dous anos preparándose, e que afronten os 200 quilómetros co mínimo peso imprescindible, para tratar de facer uns 10 quilómetros de camiñada ao día.

35 GRAOS BAIXO CERO

"Esperamos ter uns 35 graos baixo cero ao chegar e o principal risco son as conxelacións (...) é un sitio moi inhóspito, non é posible o rescate na zona porque os helicópteros non poden aterrar", explicou a deportista, quen agradeceu o apoio do presidente do CSD e de patrocinadores e colaboradores, Gadisa, Ternua, CLUN e o Instituto Oftalmolóxico Gómez-Ulla.

Chus Lago sinalou que a intención das tres mulleres é completar a ruta nuns 20 ou 25 días "como máximo", xa que as condicións climatolóxicas e os constantes cambios nalgunhas zonas polo "movemento" dos ríos conxelados obrigan a ser rigorosos cos tempos.

Para chegar ata aquí, Lago, Romeu e García levan dous anos de preparación practicando esquí de estrada, facendo pesas, incluso arrastrando pesos que simulan o peso dos trineos. Tamén tiveron que coidar a súa alimentación (reducir a inxesta de graxas ou eliminar o glute da súa dieta) e descanso.

Á marxe das imaxes que as propias expedicionarias gravarán da súa aventura, o realizador vigués Carlos Alonso Veloso documentará parte da viaxe, aínda que non acompañará ás deportistas no seu percorrido de 200 quilómetros.

Chus Lago iniciou o proxecto 'Mil Quilómetros de xeo' cunha expedición, tamén feminina, de 100 quilómetros nos lagos de Laponia. O próximo reto será percorrer 700 quilómetros en Groenlandia, en 2018.