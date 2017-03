Un récord de 4.700

Un rexistro histórico no Fontes do Sar ante Movistar Inter: arredor de 4.700 espectadores, a entrada máis alta nos 14 anos que o Santiago Futsal leva competindo na Primeira División. O ambiente e a imaxe no Multiusos de Sar o pasado venres lembraba ao encontro de hai un ano (20 de febreiro do 2016) cando os de Santi Valladares recibiron a FC Barcelona, pero cunha diferenza: o venres, a asistencia de público foi aínda maior.



Máis de 4.700 afeccionados do fútbol sala reuníronse o venres no Fontes do Sar para vivir o espectáculo entre o Santiago Futsal e o Movistar Inter, vixente campión da Copa de España, líder da LNFS e con algúns dos mellores xogadores do mundo nas súas filas, como o portugués Ricardinho, Jesús Herrero ou Rivillos, e os galegos Pola e David Pazos. Unha excelente entrada e un gran ambiente nas bancadas, resultado do gran traballo desenvolvido polo Santiago Futsal.



Por segunda tempada consecutiva, a promoción do partido entre todas as escolas deportiva de futsal de Galicia foi todo un éxito. Un total de 60 clubs chegados de todos os puntos do país encheron de cor o Fontes do Sar. Dende o club compostelán agradecen a labor de todos os traballadores (servizos de seguridade, persoal de mantemento…), pero en especial “a todos os afeccionados do Santiago Futsal, que amosan o seu apoio constante en cada xornada celebrada no Fontes do Sar”.



No plano deportivo, o equipo prepara xa o encontro do venres en Santa Coloma ante Catgas Energía (20.45h). Os de Santi Valladares (9º con 26 puntos) mídense ao 8º clasificado, un Santa Coloma que suma oito puntos máis (34) que os brancos e marcan os postos de play-offs.

Asècto do Fontes do Sar o pasado venres no Santiago Futsal - Movistar Inter. | Fonte: @SantiagoFutsal

Malia a todo, e cunha distancia de dez puntos sobre os postos de descenso, o Santiago Futsal quere sumar canto antes os puntos necesarios para asinar a permanencia de xeito matemático. Tras o encontro en Santa Coloma, os brancos viaxarán a Navarra para medirse, o martes 28 ás 20.00 horas, a Magna Gurpea. O domingo 2 de abril, recibirán de novo no Multiusos Fontes do Sar o FC Barcelona.