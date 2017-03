Gas Natural Distribución difundirá a eficiencia enerxética entre 36.000 escolares de varias CCAA, incluída Galicia

Gas Natural Distribución, en colaboración coa Fundación Gas Natural Fenosa, puxo en marcha este luns en Huelva o programa itinerante educativo Fungastic, que tamén pasará por Galicia, unha iniciativa que promove o coñecemento, a cultura e a concienciación do uso e o consumo responsable do gas natural.

Programa Fungastic de Gas Natural Distribución | Fonte: Europa Press

Esta iniciativa itinerante terá unha duración de catro cursos académicos nos que 36.000 alumnos de primaria e secundaria de 100 municipios españois experimentarán como facer un uso eficiente da enerxía, informou Gas Natural Fenosa nun comunicado.

O nome do programa, Fungastic, fai mención ao tres eixos principais da proposta: a diversión, a aprendizaxe da enerxía do gas e as novas tecnoloxías aplicadas á educación.

Despois do programa, os alumnos poderán demostrar os seus coñecementos sobre esta enerxía a través dun concurso de debuxo entre escolas e tamén desde Instagram.

Ata xuño, máis de 4.000 alumnos de Andalucía, Castilla-La Mancha e Comunidade de Madrid participarán no proxecto, e nos seguintes cursos, esta iniciativa chegará aos colexios de Castilla-León, Catalunya, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja e Navarra.

Gas Natural Distribución é a filial distribuidora de Gas Natural Fenosa e é a compañía líder en distribución de gas natural en España: xestiona case 52.000 quilómetros de rede de distribución en máis de 1.200 localidades de 10 comunidades autónomas con máis de 5,3 millóns de puntos de subministración.