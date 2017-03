A galega Emma Pedreira obtén o IV Premio Internacional de Poesía Jovellanos co seu poema 'Lista da compra da viúva'

O poeta galega Emma Pedreira obtivo o IV Premio Internacional de Poesía Jovellanos, 'El Mejor Poema del Mundo', co seu poema 'Lista da compra da viúva'.

O premio concedido neste 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, está dotado con 2.000 euros. Nesta edición contou con 1.093 composicións de 41 países diferentes, entre eles, algúns como Israel, Vietnam, Camerún ou Macedonia; detallou nunha nota a editorial Nobel que outorga o galardón

O xurado considerou que o poema premiado "representa unha poesía da cotidianidade onde o misterio da vida e os seus milagres escóndense nunha lista da compra".

'Lista da compra da viúva' editarase nun libro xunto aos outros 30 finalistas seleccionados polo xurado. Edicións Nobel dará a coñecer nos próximos días a lista definitiva de finalistas.

Ao premio optaron poemas escritos en ata 16 idiomas diferentes, desde o español, o romanés ou o croata ata o quechua, a linguaxe fonético ou a lingua guaraní.

EMMA PEDREIRA

Emma Pedreira, nacida na Coruña en 1978, é unha escritora en lingua galega. Licenciada en Filoloxía Hispánica, é un poeta encadrada na Xeración dos 90.

Entre as súas obras atópanse 'Diario bautismal dunha anarquista morta' (1999); 'Antítese da ruína' (2011); 'Libro das mentiras' (2012) e 's/t' (2015).

Emma Pedreira lerá o poema gañador durante a entrega conxunta do Premio Internacional de Ensaio Jovellanos --que este ano recaeu en 'Historia do futuro' do científico asturiano Amador Menéndez-- e de Poesía. A data e o lugar de entrega dos dous premios anunciarase proximamente.