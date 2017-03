O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, sostivo que o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que lle obriga a indemnizar a unha empresa que concorreu ao concurso eólico do bipartito, demostra "como non se deben facer as cousas", pero tamén "valida de novo" a lei do sector eólico.

Así se pronunciou este mércores durante un acto en Vigo, onde remarcou que o fallo xudicial pon de manifesto que a lei aprobada polo PP no ano 2009 "está blindada desde o punto de vista xurídico".

"A normativa e diferentes sentenzas blindaron o concurso eólico e a lei do sector eólico", sostén. "Hai total seguridade xurídica", agregou.

Neste sentido, explicou que a sentenza o que fai é obrigar á Xunta a facer fronte "simplemente a eses gastos administrativos nos que tivo que incorrer unha empresa para presentar a súa oferta nun concurso que, lamentablemente, foi a demostración de como non se deben facer as cousas". A continuación, apuntou que a Xunta "nestes momentos --está-- a marcar unha senda para o sector eólico".

"Esperamos que, coa poxa de renovables que se vai a celebrar nos próximos meses, permita situar de novo a Galicia no liderado do sector", concluíu o conselleiro.

SENTENZA

En concreto, o Tribunal estimou parcialmente o recurso interposto pola entidade Ventauria Enerxía Rural e condena á Xunta a pagar algo máis de 842.000 euros, máis intereses legais desde a data da reclamación en vía administrativa, polo cambio do modelo de aproveitamento eólico, segundo informa o alto tribunal galego.

Faino porque entende que a empresa viu frustrada "de forma sobrevinda" a posibilidade de desenvolver as instalacións que foron obxecto dos expedientes de autorización dos parques eólicos Porteliña, Outeiro do Home, Coto da Lebre e San Sebastián.