Greenpeace denuncia que España segue inclumpliendo a normativa europea en 17 núcleos urbanos, algún en Galicia

Greenpeace denuncia que España segue incumprindo a directiva europea de augas en 17 núcleos urbanos e advirte de que o novo Pacto Nacional de Auga non soluciona os problemas senón que perpetúa un modelo ineficiente de encoros e transvasamentos.

Manancial de Pitarque | Fonte: Europa Press

Ademais, con motivo do Día Mundial da auga, destacou que a contaminación da auga é o factor que máis inflúe na perda de recursos hídricos en España e que non se están tomando medidas para evitar os efectos das secas que aumentarán polo cambio climático.

A lema do Día Mundial da auga de 2016 'Augas residuais, por que desperdiciar auga?' co obxectivo de poder mellor a calidade da auga, reducir a contaminación, eliminar as verteduras e minimizar a liberación de produtos químicos e materiais perigosos.

Con todo, a pesar desta declaración de boas intencións, Greenpeace lembra que España segue sen cumprir coas directivas europeas a este respecto polo que o Tribunal de Xustiza da UE podería sancionar a España por incumprir por incumprir a normativa en 17 núcleos urbanos de Asturias, Galicia, Andalucía, Comunidade Valenciana e Canarias, o que podería supor unha multa de 46,5 millóns de euros.

A Comisión Europea propón tamén que se non se logra o pleno cumprimento na data que di o alto tribunal establézase unha sanción diaria de 171.217 euros.

O responsable da campaña de auga de Greenpeace, Julio Barea, dixo que a contaminación da auga é o factor que máis inflúe na perda de recursos hídricos. "Incluso baseando a xestión hidrolóxica nunha política de oferta ilimitada, a loita contra a contaminación permitiría aumentar en maior medida a dispoñibilidade de auga que seguir coa construción de novos encoros ou transvasamentos", manifestou.

En canto ás augas subterráneas, Greenpeace denuncia que tampouco se libran da contaminación e aínda que os acuíferos poden almacenar ata seis veces máis auga doce que todos os encoros xuntos (preto de 1.300), con todo, a contaminación procedente principalmente da agricultura, a gandaría industrial e a sobreexplotación pon en serio risco estas reservas para o futuro.

Nese sentido, lembra que aínda está por resolver polas administracións os plans para pechar os máis de 500.000 pozos ilegais recoñecidos, que están a esquilmar e contaminando as nosas augas subterráneas.

Neste contexto, alerta de que o novo pacto da auga, baixo a premisa de solidariedade e repartición territorial da auga é "unha aposta clara por novos encoros e retomar a política de transvasamentos como o do Ebro e de paso promover novos desde o Tajo, o Duero ou o Guadiana, o que "ancora" a España nunha política hídrica propia do século pasado e que se afasta das prioridades europeas e da realidade do cambio climático.