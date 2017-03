O AVE, a demografía, o naval, o lácteo e a pesca, principais asuntos de Galicia que o PSOE levará ao Senado

A chegada do AVE a Galicia e a inclusión de Lugo e Ferrol no mapa da alta velocidade ferrovaria, a conexión dos portos galegos, a "extrema debilidade demográfica", o financiamento autonómico e os problemas específicos dos sectores naval, lácteo e pesqueiro serán os principais asuntos que o PSOE levará ao Senado a instancias dos socialistas galegos.

Vicente Álvarez Areces e Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

Para iso, leste mesmo xoves mantiveron unha reunión o catro socialistas galegos con escano na Cámara alta encabezados polo seu portavoz, o asturiano Vicente Álvarez Areces, con boa parte dos parlamentarios autonómicos do PSdeG con Xoaquín Fernández Leiceaga á fronte. Ademais, no encontro participaron o deputado no Congreso Ricardo García Mira e o membro da xestora Manuel Mirás Franqueira como vicepresidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

En rolda de prensa para informar desta cita, Leiceaga debullou distintas cuestións de interese do seu grupo para levar á cámara de representación territorial que é o Senado, todas elas "absolutamente razoables" para Areces, quen expresou de paso o seu "empeño" en dar maior protagonismo a esta institución e en que o seu partido traballe de forma "coordinada".

Así, comprometeuse a exercer "unha acción directa" no relativo á conclusión do AVE a Galicia "en prazos determinados", para loitar polas conexións portuarias, dar carga de traballo a Navantia e defender sectores fundamentais para Galicia como o lácteo e a pesca. Dentro da "axenda galega" no Senado, os socialistas tratarán de "acentuar" os criterios de envellecemento, dispersión poboacional e despoboamento de face ao novo modelo de financiamento autonómico que se está negociando, tal e como apuntou.

Ao fío diso, consciente de que certos problemas non afectan só a Galicia senón a todo o noroeste peninsular, o expresidente asturiano apelou á súa unión en base a "intereses comúns", como a posibilidade de quedar fóra da rede transeuropea de transporte demercancías "aínda que haxa gobernos de distinto signo político".

ACCIDENTE DE ANGROIS

O que aínda non abordaran cando se produciu a comparecencia ante os medios (quedaban dúas horas de reunión), tal e como indicaron tanto Areces como Leiceaga, era a posibilidade de levar ao Senado unha investigación sobre o accidente de Angrois.

Preguntados respecto diso, o asturiano mostrouse aberto a recibir "calquera tema de interese cidadán" e o galego confirmou que no encontro tratarían "os distintos temas que interesan a Galicia".

Pero máis aló diso, Areces incidiu na importancia que está a gañar o Senado, coa conformación de pactos de estado sobre cuestións como a educación e a violencia de xénero, por tratarse dunha cámara de representación territorial para dun estado "practicamente federal".