Afundación abre en Vigo o seu novo Espazo+60, para os seus socios maiores, e desenvolverá este ano a plataforma Afundaci

Afundación abriu en Vigo o seu novo Espazo+60, polo que converterá a súa sede viguesa nun centro "multidisciplinar e interxeneracional", con actividades para persoas a partir de 55 anos. Ademais, este ano vai desenvolver a plataforma dixital interna Afundación TV, na que porá a disposición dos socios vídeos das diferentes actividades que organiza.

Afundación | Fonte: Europa Press

Así o comunicaron este xoves nunha rolda de prensa o presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, e o director xerente da entidade, Pedro Otero, que lembraron que a de Vigo é a terceira sede de Afundación que habilita este programa Espazo+60, tras as de Ferrol e Pontevedra.

Segundo dixo Escotet, o tres eixos de Afundación son a cultura, o envellecemento activo e a educación; eixos que con este proxecto preténdese fortalecer e interrelacionar con "actividades ponte". Así, con Espazo+60 busca involucrar ás persoas maiores con xente nova en actividades do seu interese, ademais de pór en valor a súa experiencia.

En concreto, a través deste programa, os usuarios poderán participar en actividades de lecer creativo, de formación das súas habilidades e destrezas --dentro tamén do Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa--, e compartir o seu talento e experiencia vital e profesional, entre outras actividades.

Escotet remarcou a aposta de Afundación polo envellecemento activo, de forma que os centros teñan actividade plena. "Hai que darlle dignidade a quen merece ser digno, e os maiores merecen toda a dignidade", remarcou, antes de engadir que a súa intención é dar "valor á experiencia" e difundir "unha imaxe social dos maiores positiva e afastada de estereotipos".

Tal e como adiantou Otero, o obxectivo é implantar nos centros de Afundación que se poida estes espazos multidisciplinares. No entanto, naquelas instalacións onde "non se poida" crear o Espazo+60 "por non ter as características necesarias", Escotet explicou que a idea é implantar "outras actividades" dirixidas a estes socios.

DUPLICAR USUARIOS

Otero remarcou que desde que abriron estas instalacións recibiron 350 altas, "unha media de tres ao día", e baixaron a idade de incorporación dos 74 aos 68 anos. Actualmente, en Vigo hai 950 socios, entre os 55 e os 100 anos, trasladou o director xerente, que indicou que esperan duplicar esta cifra nos próximos dous anos, ata alcanzar os 2.000 usuarios.

O novo Espazo+60 de Vigo dispón de catro aulas, auditorio para conferencias, aula de cociña, zona social e dúas salas no Teatro Afundación, nas que se ofertarán actividades dentro de programas de hábitos saudables, cultura e expresión artística, formación e coñecemento, novas tecnoloxías e lecer activo.

AFUNDACIÓN TV

Este xoves Escotet anunciou tamén que este ano se vai a desenvolver un programa interno que cumpre o seu tres eixos: Afundación TV. Trátase dun instrumento dixital interno --dirixido aos socios-- polo que se gravarán vídeos das distintas actividades --actividades culturais, exposicións, conferencias, etc.-- para difundilos en directo ou en diferido a través da plataforma.

Segundo destacou, o obxectivo é achegar aos usuarios unha ferramenta pola que acceder ás distintas actividades, así como para permitir que todas as sedes de Afundación poidan participar das actividades que se realizan nos demais centros.