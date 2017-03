O presidente de Adif, Juan Bravo, confirmou este xoves que o Consello de Administración do organismo adxudicará, na súa reunión do próximo 29 de marzo, a construción do novo centro Vialia na estación do AVE de Vigo-Urzáiz; unha adxudicación "condicionada" ao informe de mobilidade que remitirá o Concello olívico.

Ethel Vázquez, Abel Caballero e Juan Bravo (Adif) | Fonte: Europa Press

Así o trasladou o presidente do administrador de infraestruturas ferroviarias, en declaracións aos medios tras manter unha reunión co alcalde de Vigo, Abel Caballero, e coa conselleira de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia, Ethel Vázquez.

Segundo explicou, o Consello de Administración do organismo dará luz verde á adxudicación, a Inmochan, do proxecto para o Centro Vialia e, apuntou, optarase pola chamada 'proposta de construción B', cun investimento de 69 millóns de euros (sen IVE), e que reduce a edificabilidade lucrativa a 35.000 metros cadrados e a superficie total construída a algo máis de 90.000 metros cadrados.

Segundo Juan Bravo, é "a solución máis viable" e "cobre todas as necesidades", de maneira que, cando acabe a obra, Vigo terá "unha gran estación ferroviaria", e "para os próximos 100 anos".

A adxudicación estará condicionada ao informe definitivo de mobilidade que debe remitir o Concello a Adif unha vez finalizado o período de exposición pública e alegacións ao proxecto.

ACCESOS

Juan Bravo explicou que, no encontro deste xoves, deuse o visto e prace á solución técnica achegada polo Concello para os accesos á estación intermodal, e que contempla a construción dun viario subterráneo para a entrada á autoestrada AP-9.

O presidente de Adif recoñeceu que esta alternativa "achega todas as vantaxes", aínda que deberá traballarse na tramitación administrativa para darlle "viabilidade técnica e económica".

"SATISFACCIÓN" DO ALCALDE

Pola súa banda, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, expresou a súa "satisfacción" ao termo do encontro, así como o seu convencemento de que "haberá acordo" para cofinanciar, entre o tres administracións implicadas, ese viario subterráneo no acceso á estación intermodal.

Ao seu xuízo, o túnel mellorará substancialmente ese acceso e a conectividade coa cidade, porque permitirá eliminar o pequeno tramo da AP-9 sobre a rúa Alfonso XIII, e tamén posibilitará a saída directa dos buses á autoestrada desde a propia terminal.

PROXECTO ESTRATÉXICO

A conselleira Ethel Vázquez subliñou que a estación intermodal de Vigo é un "proxecto estratéxico" para a cidade, e lembrou a importancia de "avanzar" nos accesos ao complexo de Urzáiz e no obxectivo de "encaixar" o tres pezas que o compoñen (centro Vialia, estación de buses e estación de ferrocarril).

"Xa temos o deseño da terminal de buses con máis de 10 millóns de euros de investimento, temos unha lei urbanística para desbloqueala e hai unha proposta de accesos que cremos que é boa para a cidade e para o complexo", celebrou.